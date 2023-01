El bolso de lujo de Isabelle Junot para darle un toque exclusivo a los 'looks' urbanos

Una de las máximas del manual de estilo que todo el mundo debe conocer es aquella que dice que un accesorio adecuado tiene la capacidad de elevar un look hasta límites insospechados. Entre las muchas influencers que copan las redes sociales dando lecciones de moda, en esta ocasión llama la atención una con sello aristocrático. Isabelle Junot (31 años) pasea por las calles de la ciudad con un conjunto muy urbano que esconde un toque personal y muy especial.

La marquesa consorte de Cubas, esposa de Álvaro Falcó, y exconcursante de MasterChef Celebrity acaba de anunciar que está esperando su primer hijo y ya ha empezado a lucir sus primeros conjuntos premamá. Poco antes de que se conociera la noticia, se dejaba ver por Madrid vestida de manera informal con un vestido corto, botas altas y un abrigo jaspeado que ocultaba su incipiente estado de buena esperanza.

El conjunto en sí era discreto y bastante básico, pero hay un detalle que las ojeadoras fashion no habrán pasado por alto porque es bastante reconocible. Se trata del bolso, tipo bandolera, de tamaño mediano que, pese a ser discreto, es de una prestigiosa marca y, además, nada barato. Un capricho deluxe.

La 'influencer', caminando por Madrid. Gtres

Para quien no lo haya descubierto a simple vista, Isabelle lleva el modelo Welington de Ralph Lauren Collection, cuyo precio es de 1.250 euros; no apto para todos los bolsillos. Está confeccionado a mano, incorpora un cierre delantero de hebilla dorada y el logo de la firma estadounidense grabado. Sus detalles, como los bordes pintados y los sobrehilados, dan buena muestra de la dedicación de la marca por la artesanía.

La colección a la que pertenece el accesorio en cuestión está inspirada en la pasión de Ralph Lauren por la tradición deportiva ecuestre, de ahí los elegantes contornos del estribo de la hebilla, uno de los motivos más icónicos de Ralph Lauren. Ella lo lleva marrón, que es una tonalidad muy propia para el otoño y fácilmente combinable, aunque también lo hay en negro y en rojo.

Una inversión que merece la pena porque el bolso Welington se adapta a cualquier tipo de look, ya sea urbano como el que presenta Junot, como de fiesta o formal. La hebilla dorada siempre es un plus para llevarlo por la noche y aporta distinción en un conjunto de oficina. Otra de las ventajas es que, al ser clásico, no pasa de moda, por lo que puede permanecer en el armario temporada tras temporada.

