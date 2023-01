Virginia Troconis estrena la sudadera con el color más ideal para añadir luz al invierno

Los días de invierno pueden hacerse muy largos. No solo porque en muchos de ellos hace mal tiempo, también porque es habitual que el sol permanezca oculto tras las nubes, lo que puede llegar a minar el ánimo. Para luchar contra ello, no hay nada mejor que un look que añada un toque de luz.

Entre los muchos colores disponibles, hay uno que destaca especialmente pues no solo es sinónimo de alegría, también es muy romántico y favorecedor: el lavanda. Una tonalidad que ya forma parte del armario de Virginia Troconis (43 años) y que ha causado sensación entre sus followers, que han quedado prendados de la pieza que tiene esta tonalidad.

Se trata de una sudadera de aspecto muy cómodo que ha combinado con unos pantalones vinilados en marrón y un abrigo de cuadros. Una prenda de la firma Mimhi Maison que lleva el nombre de sudadera Lauper y destaca por su original diseño. Cuenta con unas originales hombreras que recorren toda la pieza y que definen la silueta gracias aun estilo eighties.

La sudadera de Virginia Troconis es de color lavanda. Instagram

De color liso, la única decoración que tiene es un bordado con el logo de la marca en el mismo color. Se vende entre tres tallas diferentes, S, M y L, y desde Mimhi Maison recomiendan usar la talla habitual, ya que no es un modelo oversize. Su diseño de manga encajada al hombro, recta y con hombreras está pensado para que quede al cuerpo con un corte más limpio y recto. Tiene un precio de 69 euros.

Gracias a su original color lavanda queda muy bien tanto con unos clásicos jeans vaqueros como con unos pantalones blancos. Pero también con otros tonos que contrasten, como ha demostrado la venezolana. De hecho, aunque es de estética deportiva, si se luce con una falda de cuadros se puede lograr un outfit de lo más chic.

Al estar confeccionada en algodón al 93% no solo es una prenda cómoda sino que también facilita la transpiración, además de tener un tacto suave. Para que esté perfecta el máximo tiempo posible, desde la firma de moda comparten una serie de recomendaciones y cuidados.

El consejo más importante es no lavarla a más de 30 grados y, siempre que sea posible, hacerlo del revés. Además, no se debe utilizar lejía ni tampoco meter en la secadora ya que lo ideal es tenderla sobre una superficie horizontal. En caso de querer plancharla, deberá ser a un máximo de 150 grados.

