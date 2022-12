Andrés Velencoso presenta sus prendas para Navidad: así es la nueva colección de su firma de moda, OOTO

El pasado mes de septiembre Andrés Velencoso (44 años) presentaba su último proyecto profesional: OOTO (out of the office), una marca de ropa masculina en la que ha volcado su pasión y experiencia en la moda, además de su gran estilo a la hora de vestir. Desde entonces la firma, que forma parte del grupo Tendam y se puede adquirir en las tiendas de Cortefiel, ha demostrado estar dirigida a hombres que quieren prendas que sirvan para todos los ambientes.

Con motivo de la temporada otoño-invierno, OOTO acaba de lanzar su nueva colección, que vuelve a estar inspirada en el mediterráneo con piezas de estética relajada y casual, entre los que se pueden encontrar diferentes opciones de prendas exteriores, como son los abrigos, las parkas o los chalecos acolchados.

Todo ello en una paleta de color oscura, que va desde el negro o gris, hasta el azul en sus diferentes tonalidades; para así añadir un toque especial a cualquier look de invierno. Como novedad, OOTO ha creado una selección llamada Going Out, pensada para lucir en los planes de noche. De colores oscuros, hay por ejemplo una cazadora de piel en negro, un jersey cuello cisne o un vaquero denim muy elegante.

[Aterriza OOTO, la nueva marca de moda masculina creada por Andrés Velencoso]



Andrés Velencoso con ropa de la firma OOTO. OOTO

La propuesta abarca también una selección de accesorios muy versátiles para conseguir transformar un estilismo de día en uno de noche. Ejemplo de ellos son las diferentes zapatillas de tipo sneakers que para el día se puede combinar con gorras con logo y, para la noche, con unos botines Chelsea de color negro.

OOTO continúa así trabajando en crear prendas enfocadas a ofrecer un mejor fit y un extra de confort, a través de sus tejidos elásticos, que proporcionan una mayor comodidad. En esta ocasión han apostado también por materiales reciclados como, por ejemplo, algodón BC, lana reciclada y tejidos técnicos también reciclados, ya que la sostenibilidad es una de las piezas fundamentales de la marca, contando con que el 100% de la colección tiene propiedades sostenibles.

Lo cierto es que Andrés Velencoso ha demostrado tener las ideas muy claras. De hecho, OOTO puede presumir de ser una de las pocas marcas de moda que cuentan con una serie de cláusulas que marcan sus objetivos. "Solo tenemos un planeta. Cuánto más lo defendamos, más disfrutaremos de él", reza la primera de todas, que remarca así su compromiso con el medioambiente.

Andrés Velencoso con conjunto de OOTO. OOTO

Sigue los temas que te interesan