Nuria Roca triunfa con la americana dorada que pone luz a cualquier 'look'

Nuria Roca se encuentra en una búsqueda constante de prendas que no solo le sienten bien, también que sorprendan a todo el mundo. A sus 50 años, la presentadora de La Roca y colaboradora de El Hormiguero no hace más que demostrar que la moda no tiene edad y que se puede derrocha estilo en cualquier momento con la ropa adecuada.

Su manera de vestir destaca por sus puntos modernos y femeninos. Dos cualidades que ha logrado con su nueva chaqueta, una americana de la firma Mirto que llevó durante el programa de El Hormiguero del miércoles 26 de octubre y que gustó tanto que se ha visto obligada a mostrarla en sus redes sociales.

"Para todos los que me preguntáis por la maravillosa chaqueta, es de Mirto", explica la televisiva, que gracias a esta pieza logró destacar y brillar sin mucho esfuerzo. La valenciana la combinó con un conjunto negro de blusa y pantalón de vinilo, logrando así que todas las miradas fueran a la blazer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Perteneciente a la nueva colección de la firma española, esta americana destaca por su llamativo color dorado. Confeccionada en piel de oveja, cuenta con dos bolsillos de tapeta y un único botón que permite cerrarla, aunque como enseña Nuria, como mejor queda es abierta.

Pese a ser una opción arriesgada, ya que el dorado no pega con todos los estilismos, es un gran fondo de armario y es que ella sola es capaz de dar la vuelta a un outfit, añadiendo un punto de luz y un toque de sofisticación. Especialmente cuando se crean looks de invitada, de cóctel o de noche

Mientras que Roca ha ido a lo seguro luciéndola con un total black, desde Mirto proponen combinarla con una blusa naranja satinada y una falda estampada a juego y lo cierto es que el resultado es de lo más favorecedor.

En cuanto a su precio, este es de 450 euros y está disponible en tallas desde la 36 hasta la 46, aunque en las dos más grandes está totalmente agotada. Un éxito que seguro se verá potenciado de cara a las navidades, cuando los tonos brillantes como el dorado son pura tendencia.

Mirto propone combinar la americana con prendas llamativas a modo de contraste. Mirto

Al ser de piel, esta americana necesita unos cuidados específicos, como desvela la marca. Uno de ellos es lavarla únicamente en seco, eso sí, sin lejiado ni clorado. Tampoco se puede secar en la secadora ni plancharse. En caso de manchas pequeñas se pueden limpiar localmente con un producto específico para pieles.

