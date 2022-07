Sabemos de dónde es el impresionante vestido que lució Lara Álvarez en la final de 'Supervivientes'

Lara Álvarez (36 años) lleva ocho años al frente de Supervivientes. En todo este tiempo se ha consagrado como una de las periodistas mejor valoradas de entretenimiento y ha conseguido alzarse con el favor del público ya que es uno de los rostros más queridos de la televisión. Entre sus logros también se encuentra haberse convertido en un referente de estilo y sus looks son copiados por los millones de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Nunca deja indiferente a nadie y este jueves 28 de julio ha vuelto a dar una clase de moda en la final del reality. Lara ha reparecido en Madrid para presentar junto a Jorge Javier Vázquez (52) la gala que elegía al ganador del concurso y ha deslumbrado en su regreso de Honduras.

Para la ocasión, la periodista ha escogido un precioso vestido de Alta Costura de noche de la firma Malne, una marca fundada por los diseñadores Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, dos conocidos profesionales del diseño de pret ä porter de lujo y costura cuyo trabajo ha sido requerido por las firmas de moda española más prestigiosas.

La prenda en cuestión es un diseño largo de seda en color marrón que ha sido confeccionado a mano en el atelier, según explica la misma firma en sus redes sociales. Lleva escote triangular al cuello y una gran abertura en la falda. Para darle ese punto salvaje y exótico que acompaña a Supervivientes le han colocado adornos de argollas: uno a modo de cinturón y otro en la parte de la espalda que va abierta.

Un estilismo espectacular que ha completado con sandalias en dorado de Jimmy Choo, un brazalete metálico también en oro, maquillaje en tonos tierra y un sencillo pero elegante moño bajo despeinado. Esta vez ha prescindido de los impresionantes collares que suele llevar en el programa para ceder todo el protagonismo al vestido.

Lara se ha despedido un año más del concurso entre lágrimas: "Todos los juegos que hemos hecho todas las galas, todas las dinámicas, con su implicación, no habría sido posible sin su manera de vivir el programa, sois fanáticos todos y ha sido un lujo compartir estos tres meses con todos [...] Me emociona porque aparte de la parte profesional está la personal y me llevo un cariño y un orgullo de los concursantes que han participado este año, que vamos… Perdonad, pero estoy muy emocionada", ha concluido.

