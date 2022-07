Amelia Bono agota el 'total look' verde de Massimo Dutti que tú también querrás

Amelia Bono (41 años) está pasando uno de los mejores momentos de su vida. No solo porque es verano, su época preferida, también porque ha retomado la relación con Manuel Martos (43), padre de sus cuatro hijos y de quien se separó en junio del pasado año. Tras doce meses distanciados, la pareja anunciaba su reconciliación hace unos días, confesando que ahora están "mejor aún".

Una noticia que llegaba justo a tiempo y es que Amelia celebró su cumpleaños el pasado 3 de julio en una fiesta en la que por supuesto estaba el productor musical. Ya entonces dejó ver su gran felicidad, no solo a través de las sonrisas y gestos de alegría, también con su ropa.

Apasionada de la moda, Amelia sabe combinar a la perfección su estado de ánimo con sus look y, viendo los últimos atuendos, está llena de alegría. Su último conjunto es el mejor reflejo de ello, pues no solo ha llevado el que es uno de los colores de la temporada, el verde, sino que lo ha hecho con una versión muy veraniega: el lima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Se trata de un conjunto compuesto por dos piezas que se venden por separado y está firmado por Massimo Dutti. Una apuesta de la marca más elegante del grupo Inditex que destaca por su acabado satinado y lujoso. Tanto la parte de arriba como la de abajo son de tejido fluido, lo que hace que sea cómodo de llevar a la vez que fresco para los días más calurosos.

La camisa, de manga tres cuartos, destaca por su cuerpo vaporoso, las mangas de puño abotonado y el cuello en forma de pico. Su precio original es de 79,95 euros, pero en estos momentos se puede adquirir por 59,95 euros debido a las rebajas. Se fabrica en tallas desde la XS a la L.

[Amelia Bono y Manuel Martos, las claves de su vuelta: la "tristeza" de Natalia Figueroa y un acuerdo clave]

En cuanto al pantalón, destaca por las piernas anchas, que dan sensación de fluidez y movimientos. De tiro alto, se cierran mediante una cremallera oculta y un corchete. Cuentan con dos bolsillos laterales y otro de ojal en la parte trasera. Pero lo mejor está en los bajos y es que, como Amelia Bono muestra en sus redes sociales, cuenta con unas aberturas que dejan a la vista el calzado y parte de la pierna.

Su precio de salida es de 69,95 euros aunque está rebajado a 39,95. Se puede adquirir en tallas desde la 34 hasta la 44, pero ha causado tal furor que en la página web de Massimo Dutti solo está disponible en la más pequeña.

Para preservar el conjunto el mayor tiempo posible la marca recomienda no lavar las prendas en la lavadora, no usar lejía ni tampoco la secadora sino optar por un lavado en seco y, en caso de querer planchar el look, hacerlo con una temperatura máxima de 110 grados.

Sigue los temas que te interesan