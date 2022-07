Sunglass Hut ha dado la bienvenida al verano con una fiesta, en la que Amaia Salamanca (36 años) ha sido la embajadora de la velada, con algunos de los rostros de la sociedad más reconocidos como invitados y con algunos de los influencers españoles más famosos del sector.

La firma presentó su nueva colección de verano para esta temporada bajo el nombre de la campaña Find Every Shade Of You, formada por una amplia diversidad de gafas, marcas y tendencias como momentos tiene el verano.

El evento tuvo lugar en uno de los rooftops más impresionantes de la capital, el Bless Hotel Madrid, donde los asistentes pudieron disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad.

EL ESTILO ha seleccionado los modelos de gafas que no pueden faltar en tu bolso esta temporada.

