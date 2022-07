El peto 'best seller' de Mango Outlet que no te quitarás en todo el verano (y está rebajado)

El peto 'best seller' de Mango Outlet.

Entre las prendas comodín que no pueden faltar en el armario, destaca el peto. Según los complementos, puede llevarse durante todo el año y adaptarse a diferentes estilismos. Consciente de ello, Mango y su tienda low cost, Mango Outlet, suelen contar con una amplia oferta que se adapta a todo tipo de gustos y temporadas.

Este verano no ha sido la excepción. Pero entre la variedad destaca un modelo en particular que se ha convertido en uno de los best seller de la tienda. Se trata de un peto denim culotte en color blanco, ideal para llevar durante la temporada estival.

El modelo ha sido confeccionado en 100% algodón y su diseño es de estilo vaquero y de corte culotte. Su cuello es recto y los tirantes anchos y ajustables para conseguir un mejor acabado. Incluye, además, un bolsillo en el pecho, dos bolsillos laterales y otros dos de parche en la parte posterior. La web especifica que el largo interior de la pierna es de 68,4 centímetros, mientras que el largo de costado es de 101,6 centímetros.

La prenda tiene un precio original de 39,99 euros, pero en la temporada de ofertas ha sido rebajada en un 30%. Así, la cifra final queda en 27,99 euros. El peto se ha confeccionado desde la talla XS hasta la XL y, si bien se ha posicionado como uno de los best seller de la tienda, a día de hoy está disponible en todos sus tamaños.

Este peto es una de las tantas prendas etiquetadas como Committed. Es decir, forma parte de la colección de productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible para reducir el impacto ambiental. Tal y como explica Mango Outlet en su página web, el objetivo de la firma es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así el número de prendas sostenibles en su colección.

Al ser de color blanco, este peto se posiciona como una de las apuestas más versátiles de la firma. Admite un sinfín de complementos y combinaciones y así, ofrece la posibilidad de conseguir una amplia variedad de looks. Para optar por un outfit 100% estival, lo ideal es lucirlo con piezas en tonos claros y estampados coloridos o florales. Como calzado, para elevar el toque veraniego, puede optarse por unas sandalias de cuña o alpargatas. El peto, sin embargo, también podrá sacarse del armario en los meses de otoño.

