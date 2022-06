Bruma facial, el aliado más cómodo y práctico para proteger a la piel del sol

Los especialistas llevan años haciendo énfasis en la importancia de cuidarse la piel durante todo el año, tanto con una correcta hidratación como protegiéndola del sol. Para ello nada mejor que utilizar cremas con protección solar durante todo el año. Si bien durante el otoño y el invierno puede bastar con una protección del número 30, llegado el verano conviene subirlo hasta el 50.

Cada vez son más las firmas de cosmética que crean productos con este fin, proteger la piel y mantener alejados los estragos del sol. No solo porque la exposición puede provocar la aparición de manchas, lunares y un envejecimiento prematuro, sino porque se evita la predisposición a padecer cáncer de piel.

La mejor forma de que no se olvide es integrar este producto en la rutina diaria, aplicándolo justo antes de la base de maquillaje -en caso de que se use- y repetir su uso cada ciertas horas. Esto, sin embargo, no es siempre posible cuando se trata de protectores en formato crema, pero por suerte hay una opción que cada año coge más fuerza: los pulverizadores.

La bruma facial es muy fácil de aplicar y protege a la piel del sol. Agrado

Estos permiten repartir el producto sin esfuerzo y llegar a todas las partes del rostro. Además, refrescan la piel sin aportar grasa, lo cual es perfecto para las jornadas de verano.

En el mercado hay muchas opciones diferentes, entre ellas la de la firma española Agrado, que este verano vuelve a apostar por su bruma facial. Pensada especialmente para las pieles sensibles, tiene una protección muy alta que se puede aplicar también sobre el maquillaje. Además de ser resistente al agua, sus ingredientes aportan una gran hidratación antiedad y tiene efectos reparadores sobre la piel.

Su tamaño es de 100 ml lo cual hace que sea perfecta para llevar el bolso y aplicarla siempre que sea necesario. Además, se puede llevar en cualquier viaje en avión, pues su capacidad es la máxima permitida para llevar en el equipaje de mano no facturado.

En cuanto al precio, se puede encontrar en diferentes páginas de perfumería por unos asequibles 4,99 euros que lo convierten en una opción económica para protegerse del sol.

No es la única marca que tiene un producto solar en formato bruma. La Roche-Posay tiene en su catálogo Anthelios Bruma Facial Invisible, que tiene protección UVA y UVB de alto segmento. De nivel 50, tiene un sistema filtrante patentado con Mexoryl XL que además está combinado con agua termal de La Roche-Posay, que tiene propiedades calmantes y antioxidantes.

Pero también hay opciones para aquellos que prefieren no rociarse directamente la cara. Agrado ha lanzado una novedad, una mousse facial con el mismo grado de protección que al entrar en contacto con la piel adquiere una textura cremosa. Sin llegar a ser pegajosa, aporta hidratación al rostro y lo protege no solo del sol, también de los infrarrojos y la luz azul.

