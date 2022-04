Los 5 estilos de alpargatas que van a desbancar al tacón este verano

Los egipcios fueron los primeros en llevar alpargatas. De cerca, les siguieron los romanos. Y hoy, en pleno 2022, el calzado de esparto se lleva más que nunca. El buen tiempo se acerca, los días cada vez son más largos y ya huele (casi, casi) a primavera. Eso solo puede significar una cosa: ha llegado el momento de hacer el cambio de armario.

Di adiós a las botas y abraza a lo que sin duda es, el calzado de la temporada. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a las alpargatas. Este calzado es, por méritos propios, el rey de la primavera. Y es que no solo es bonito, también es cómodo, versátil y combinable.

Sé lo que vas a decir: todavía tienes las del año pasado. No te preocupes, hay una firma española que tiene cinco alpargatas que no has visto nunca, pero que vas a necesitar tener esta temporada en tu armario.

Las alpargatas son 'made in Spain'.

Se trata de la marca Vidorreta, todo un referente en lo que a alpargatas se refiere. La firma made in Spain reinventa el calzado de esparto (una vez más) para que sea lo único que quieras llevar esta temporada, convirtiéndolo en un objeto de deseo (y casi culto) una temporada más.

Esta primavera, Vidorreta pone el savoir-faire de décadas de experiencia y artesanía al servicio de la vanguardia más fashionista para crear mucho más que alpargatas. Con el leitmotiv "revolución, renovación y tradición", Vidorreta trae las cinco alpargatas (que no parecen alpargatas) por las que vas a renunciar al tacón y a cualquier otro estilo de calzado porque no vas a poder vivir esta primavera.

Hebillas XXL

Esta tendencia retro nunca se ha ido del todo. La lista de firmas internacionales que han decidido incluir hebillas en sus accesorios es interminable. Hemos podido verlas en bolsos, stilettos, sombreros y hasta en forma de horquillas. Vidorreta las trae al terreno del esparto con una puesta en escena que hará que sea lo único que quieras llevar esta temporada.

Zuecos

Algo está claro: los zuecos son el calzado del verano 2022. Esta tendencia nacida en los 70 y subida a lo más alto en los 90, ha vuelto con fuerza. Hemos podido verlos en pasarelas internacionales, celebrities y hasta la propia Carrie Bradshaw ha vuelto a llevarlos en And Just Like That. Vidorreta lleva el zueco a otro nivel, ofreciendo una versión en formato esparto que eleva este tipo de calzado a otra dimensión. Todo un flechazo.

Denim

El vaquero de los 90 y los 2000 ha vuelto con fuerza (si es que alguna vez llegó a irse). La firma sorprende esta temporada con diferentes opciones vaqueras en su nueva colección, rescatando el espíritu de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001. Una oda al denim en forma de una alpargata de cuña totalmente reinventada.

Modelo denim de alpargata.

The new classic

La mítica espardenya payesa, usada antiguamente por los campesinos, se ha convertido en todo un must-have que no puede faltar en ningún armario. Haciendo gala de su saber artesano, Vidorreta enamora con uno de los estampados del momento: los cuadros vichy. Una reinvención de un clásico centenario que necesitarás tener en casa.

Lift

El 2022 mantiene la tendencia lift con plataformas uniformes, que renuevan su reinado una temporada más. La plataforma llega también al universo de la alpargata, demostrando que hay mundo mucho más allá de la alpargata clásica. Con este precioso diseño, la marca fusiona tendencia y moda sin perder de vista la comodidad.

Modelo 'lift' de Vidorreta.

