Que un vestido sea para una niña no significa que no tenga un patrón que este a la moda. Este, por ejemplo, cuenta con un diseño muy actual que no deja de ser infantil. Un efecto que se consigue gracias al material en el que está confeccionado, gasa plumeti, el escote irregular y el corte plisado.

Precio: 64,95 euros.