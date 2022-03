El impresionante 'look' de Hailey Baldwin para ir al gimnasio que ha revolucionado las redes

Las revistas de referencia en el mundo de la moda saben que visitar el perfil de Instagram de la modelo Hailey Baldwin (25 años) es un acierto seguro para encontrar el look perfecto para cualquier ocasión. No hay semana en la que medios como Vogue o Elle no publiquen algún artículo sobre el estilo de la mujer de Justin Bieber (28). La joven es una verdadera inspiración para usuarias y expertas, y es que solo hay que ver sus fotos -ya sean de las redes sociales como las captadas por los paparazzi- para comprobar por qué es tan aclamada.

La sobrina de Alec Baldwin (63) tiene una belleza natural que sabe potenciar al máximo con la elección de sus estilismos. Para su día a día siempre opta por los outfits cómodos, pero muy en tendencia, y en las alfombras rojas se cuela siempre entre las mejor vestidas ya que suele optar por propuestas que derrochan elegancia clásica y al mismo tiempo sensualidad que recuerdan a la era dorada del cine hollywoodiense.

Hailey Baldwin viste un 'look' deportivo pero perfectamente conjuntado con piezas más casual. Gtres

Pero su look rutinario está basado en piezas de chándal, sudaderas, crop tops y leggings, pero combinados con complementos o prendas chic que hacen que millones de usuarios en redes hagan virales sus fotos casi a diario. Uno de los últimos estilismos de Hailey que ha conseguido revolucionar tanto a sus seguidores como a la prensa especializada en moda es el que utilizó para ir a su gimnasio de referencia a hacer yoga. Su increíble outfit está compuesto por unas mallas de estilo ciclista en amarillo flúor, un bralette verde, una camisa por encima, y accesorios como gafas de sol, un colgante cruzado para el cuerpo y pulseras brillantes.

EL ESTILO te presenta las marcas y los precios de cada una de sus prendas y te presenta el listado a continuación: Sujetador Esplendor de Alo Yoga, por 34 euros, mallas cortas también de Alo Yoga por 52 euros; camisa Frannie de la firma The Row con un precio de 820 euros; zapatillas Nike Air Force, de 99,95 euros; bolso de piel de Fane, de 490 euros; gafas de sol de Akila, que cuesta 115 euros; un colgante cruzado para el cuerpo creado con diamantes, por nada menos que 7.105 euros; collar dorado de Fallon Jewelry, por 128 euros; y anillos rosados repletos de brillantes, de 11.000 euros.

Pese a que Hailey Baldwin completa su look deportivo con joyas y accesorios muy caros y nada accesibles para las carteras de la mayoría de los mortales, es cierto que pueden encontrarse piezas muy similares en tiendas low cost como ASOS o Singularu.

Si quieres hacer de tu camino al gimnasio toda una pasarela de moda de alto nivel, copia el estilismo de la modelo y acapara todas las miradas.

