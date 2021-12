El abrigo reversible de Mango que supera todas las expectativas

Son varias las características que debe reunir una prenda para convertirse en un éxito de ventas: que sea bonita, que tenga un buen precio, que sea diferente... y que sea versátil. Aunar todo esto no siempre es fácil, pero la firma Mango lo ha conseguido al crear un abrigo que se puede utilizar por partida doble ya que es reversible. Por supuesto, pega con todo y tan solo hay que darle una vuelta para conseguir que sea totalmente diferente. No solo por el color, sino por la textura.

Mientras que uno de los lados es de tipo aviador, de color marrón y efecto piel desgastado, el otro es blanco y de un suave tejido de peluche, una de las tendencias de este otoño-invierno. Un contraste que cambia totalmente en su otro modelo, pues hay una segunda opción para aquellos que prefieran el efecto cuero en un tono más oscuro, en cuyo caso el tejido de pelito es de color negro.

Al no estar realizado en piel, sino en poliéster, no es solo una prenda totalmente vegana, sino que su precio es mucho menor que si estuviera confeccionado en tejido animal. Un coste muy asequible de 79,99 euros que lo ha convertido en must. Si bien está disponible en una gran variedad de tallas, de la XXS a la XL ha triunfado tanto que se ha agotado en varias de las tallas, tanto en el color marrón como en el más oscuro.

Mango ha lanzado un abrigo reversible que combina con todo. Mango

Largo hasta mitad del muslo, este abrigo es perfecto para los días más fríos y es que también tiene grandes bolsillos en ambas partes para resguardar las manos. El cuello solapa lo hace perfecto para combinarlo con una bufanda que le aporte un toque de color. El elegir una combinación a juego nunca fue tan fácil, pues su versatilidad hace que las opciones sean ilimitadas. Ya sea un vestido floreado, un vaquero o un chándal, todo encajará con este abrigo tan polivalente.

Por si fuera poco, este abrigo reversible tiene una versión en chaqueta, mucho más corta pero igual de sorprendente. Disponible en dos combinaciones, efecto piel marrón e interior en topo y piel e interior en blanco, la cazadora tiene un precio de 59,99 euros. La gran diferencia con su 'hermana mayor' es que en esta el cuello es de tipo solapa. Eso sí, conseguirla es muy complicado, al menos a través de la página web, pues solo está disponible en una talla. ¡Menudo éxito!

