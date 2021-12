El chándal de 9,99 euros de Lefties Niñas que está arrasando entre las adultas

En ocasiones sucede que muchos usuarios de las redes sociales preguntan a determinada influencer sobre la procedencia de una de las prendas que luce en sus fotos y tras desvelar la marca de ropa, estos usuarios buscan en la tienda online de la firma y no encuentran tal pieza. Es entonces cuando la influencer en cuestión aporta la reveladora respuesta: "Es que es de la sección de niñas". No es extraño que las mayores expertas en moda recurran al apartado dedicado a las prendas para menores para encontrar allí auténticas joyas estilísticas.

Ya no resulta sorprendente oír anécdotas de este tipo porque en las secciones de ropa para niñas se presentan prendas que sirven para las adultas debido al amplio tallaje que hay disponible. Y es que una niña preadolescente puede ser más alta que una adulta de estatura media.

Además, uno de los puntos más positivos de comprar en el departamento para niñas o niños es que los precios son bastante más bajos que en la zona de adultos pese a tratarse de prendas muy similares.

Este es el chándal de la sección de niñas de Lefties que está triunfando entre las adultas.

En este sentido, EL ESTILO ha encontrado una prenda en las tiendas de Lefties que pertenece a la sección de niñas y que está arrasando en ventas entre el colectivo adulto. Se trata de un chándal que puede comprarse completo por solo 9,99 euros.

En la web de la firma se presenta con la siguiente descripción: "Conjunto de sudadera y pantalón. La sudadera es de chándal con estampado de texto. Tiene goma elástica en la cintura y los puños y es muy cómoda gracias a su tejido suave y elástico. El pantalón está confeccionado también en algodón suave con goma elástica en la cintura y en el bajo. Es muy cómodo gracias a su corte holgado y su tejido suave y elástico".

Se puede encontrar en cuatro colores distintos y cada uno con una frase estampada diferente: verde con texto "Ready for the weekend and cool plans"; índigo claro junto a las palabras "Hello gorgeous"; rosa con el mensaje "Friends, pizza, sofa. It's the best plan ever"; y gris vigoré con el texto "Breathe deeply and eat cake".

La suavidad y la comodidad del diseño, así como el look monocromo tan en tendencia que crea ha hecho que las mujeres adultas quieran tenerlo en su armario e incluso comprarlo en varias de sus versiones debido a su bajo precio. Tal y como se puede observar en su tienda online todas las tallas que aparecen destinadas para niñas de entre 13 y 14 años están agotadas, pues esta edad abarca una medida hasta los 1,64 metros de altura, por lo que sirve perfectamente para las personas mayores de 18 años y de estatura media.

[Más información: De 'shopping' en Lefties: todo lo que necesitas para actualizar el armario este otoño]

Sigue los temas que te interesan