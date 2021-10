Cinco firmas a las que acudir para comprar tus bolsos para bodas y eventos especiales

Acostumbradas a comprar moda para el día a día, a veces cuesta encontrar los sitios adecuados para conseguir esas piezas especiales que configuren un look de boda tal y como habíamos imaginado en nuestra cabeza. Entre todos los accesorios en estos eventos cobran especial relevancia los bolsos.

Las cadenas generalistas cada vez tienen más ofertas para este tipo de ocasiones, pero al recurrir a estas, se corren dos riesgos. Por un lado, la oferta es limitada y resulta complicado encontrar aquí justo lo que se busca. Además de esto, en el caso de dar con aquella pieza imaginada, en el evento es mucho más fácil encontrarse con otra invitada que también haya apostado por ella.

Por eso, en estos casos resulta especialmente interesante dedicar un tiempo a investigar otras opciones del mercado. Marcas más pequeñas que ofrecen diseños especiales elaborados con tiempo y adaptados a los gustos de sus clientas.

1. Love Mery

Regentada por una mexicana de padres gallegos, esta boutique de complementos online tiene su base en Madrid y distribuye a todo el país. En ella, María vende tanto diseños propios como otros que selecciona y ofrece a sus clientas con mimo y dedicación. Love Mery se caracteriza por su intenso colorido y su exótica estética que imprega bolsos, collares, pendientes y bufandas.

El bolso de fiesta de la imagen está elaborado en resina y madera y se puede llevar tanto como clutch como colgado al hombro, usando la cadena que se esconde en su interior. Su cavidad está forrada de terciopelo.

2. Bgo & Me

Esta firma es la opción predilecta de muchas celebrities. Es una marca en la que sus referencia se "cocinan a fuego lento" tal y como cuentan en su web. Eligen los mejores materiales para crear colecciones que no entienden de temporadas y que incluso pueden pasar de madres a hijas. Bgo & Me "son momentos, una suma de errores y aciertos, y sobre todo, no tirar la toalla", explican desde su sitio corporativo.

La firma ofrece tanto prendas como complementos y dentro de estos últimos destacan sus delicados bolsos fabricados con plumas. Son artículos que se fabrican específicamente de manera artesanal para la clienta que hace el pedido. Este proceso de creación los hace únicos ya que no hay dos con las mismas tonalidades o que sean idénticos.

3. Beatriz Abellán

Entrar en el perfil de Instagram de esta diseñadora de bolsos y carteras para eventos es una alegría para la vista. Sus diseños se caracterizan por sus estampados geométricos sus colores tornasolados y el uso de grandes lazos. Beatriz cuenta con una de esas comunidades de Instagram pequeñas a las que les dedica tiempo y atención. Entre sus fans destaca la periodista Flora González (36), quien ha lucido una de sus piezas en eventos públicos en más de una ocasión.

Sus "lazotes", como ella los llama son su seña de identidad y uno de los modelos más demandados es este de la imagen. Se trata de un bolso de tamaño medio en color fucsia tornasolado que incorpora un asa en forma de lazo que atraviesa el diseño de lado a lado.

4. Bombay Sunset

"Mis diseños están inspirados en las cosas pequeñas como la primera flor de la primavera, una sonrisa oportuna o la vista de un atardecer acompañado de una persona especial", así se presenta en su web Nidhi Patel, la directora creativa de Bombay Sunset. En esta boutique encontrarás todo tipo de complementos y accesorios para invitada.

Este modelo circular incorpora la tendencia del asa metálica en forma de aro. Su color gris perlado se decora con infinidad de cuentas que forman un diseño florar a las que se añaden piezas de tela en relieve que forman pétalos de flores. Las piezas metálicas que ejercen de asa son de color dorado.

5. Bruna

Es una firma que piensa en crear piezas que tengan un gran recorrido, una misión difícil cuando se trata de confeccionar prendas de fiesta. Pero sin duda lo consiguen. Su objetivo es crear piezas especiales pero con la posibilidad de integrarlas en looks de calle con un estilo elegante, femenino y chic.

Amelie es un modelo caja diseñado en símil de ante, una piel ecológica. Este acabado se remata con unas piezas de cierre que imitan el efecto hueso. Esta disponible en amarillo, rosa y azul. Su interior está forrado e incluye una cadena desmontable para llevar colgado.

