Las botas de montaña ya no son solo yellow, sino que también pueden ser brown, e incluso blue. El calzado trail es todo un must de la temporada. Unas botas todoterreno para un estilo de vida todoterreno, tanto en ciudad como en montaña. Combinalas con tus jeans favoritos y jerseys de punto. ¿Quién dijo que comodidad y estilo no podían ir de la mano? En NYC y Senda Road encontrarás las propuestas más actuales.