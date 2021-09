The 2nd Skin Co, prendas con una vida larga "que se salen de lo habitual"

La firma The 2nd Skin Co presenta una colección con la que renacer, en la que apuestan por las flores, la intensidad de los colores y por prendas "que te hagan sentir diferente".

La firma que lideran Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, The 2nd Skin Co., es una de las clásicas de la pasarela madrileña, pero han decidido que hay otra forma de mostrar las colecciones que no solo visten a mujeres españolas, Jennifer Lopez (52 años), Zendaya (25)o Lily Collins (32) son grandes admiradoras de sus diseños, que han lucido sobre las alfombras rojas.

"Nuestra intención es confeccionar prendas que te hagan sentir diferente, especial", para no pensar que vas "uniformado", que se pueda combinar con otras presentes ya dentro del armario, que "tengan larga vida y con las que una mujer se sienta importante. Apostar por lo que se sale de lo habitual".

Hace tiempo que salieron del circuito de desfiles y han presentando una colección inspirada en una flor emblemática, la magnolia y una cápsula de novias.

"La pandemia ha marcado una antes y un después", han dicho en una entrevista a Efe los diseñadores que descubrieron que existe otra manera de presentar sus propuestas más cercana al consumidor, lo que "permite ubicarte en un contexto diferente, más próximo a tu clientela".

Recuerdan cómo en otros tiempos los grandes diseñadores también presentaban sus colecciones en el 'atelier' de la firma y "recogemos esa tradición en un formato adecuado a las nuevas circunstancias".

Bajo esa premisa presentan prendas con las que recuperar la alegría y las ganas de salir, teniendo a la magnolia como elemento conductor, una flor etérea a la que trasladan una paleta de color en rosas, amarillos, blancos, verdes y marrones bordadas sobre prendas estructuradas, con un estudiado patronaje y amplios volúmenes.

Tampoco faltan siluetas más fluidas en muselinas, satén de seda natural, gasa y crepes. El lino es una de las aportaciones a esta colección, además de jacquard, textiles con los que confeccionan piezas para cualquier hora del día, elegantes trajes de chaqueta en lino y vestidos versátiles.

"Hay que saber combinar prendas especiales con básicos que ya hay en el armario", aseveran, para completar un look que puede ir de la mañana a la noche.

Seis vestidos de novia, una la colección capsula que consideran que "pide el mercado", una manera de ampliar los exclusivos vestidos de costura que confecciona la firma.

A pesar de que las ventas son menores que en 2019, el tándem creativo asegura que percibe "cierta alegría" en las compras y aseguran que la tienda multimarca en la que distribuyen sus diseños en Nueva York "nunca dejó de comprar", tampoco puntos como Tokio, Catar, Arabia Saudí, Panamá, Irlanda o Biolorrusia.

"Volvemos a sentir el alivio y la esperanza de volver a la normalidad" y se confiesan satisfechos con el resultado de la colección.

