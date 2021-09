Brooklyn Beckham y Nicola Peltz lucen su imagen más atrevida para Pepe Jeans

El primogénito de David (46 años) y Victoria Beckham (47), Brooklyn Beckham (22), se ha posicionado al otro lado de la cámara, quizás solo por esta vez. Y es que el fotógrafo y su prometida, la actriz y modelo Nicola Peltz (25), protagonizan la campaña de otoño invierno de este año de Pepe Jeans.

La firma británica y la pareja, a través de sus redes sociales, han anunciado esta colaboración en la que ambos aparecen en poses tan sensuales como divertidas, luciendo los vaqueros de la marca.

Se trata, según informa la firma, de una colección de denim atemporal, para la campaña Just Us, "inspirada en el poder del amor y la unión". El joven, junto a una imagen de ambos, ha escrito en sus redes sociales: "Emocionado con la campaña de Just Us de Pepe Jeans junto a mi bella novia".

Brooklyn y Nicola, en septiembre de 2020 en Nueva York. Gtres

Este proyecto muestra el lado más divertido de la pareja, que posa en unas fotografías en blanco y negro, en la que es evidente su conexión y las bromas que se profesan, luciendo cazadoras, chalecos o pantalones sobre los que sobresale la ropa interior.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en la gala del MET. Gtres

No es la primera vez que el artista realiza una colaboración con la firma de moda. En el mes de marzo de este año se autofotografió para la campaña Wiser Future (Futuro más sabio) donde se exhibían imágenes dirigidas y autorretratadas por él, donde destacaba "el valor del agua" y reflexionaba sobre su importancia, según informó la marca.

Como su padre, Brooklyn es aficionado a los tatuajes, luce un ancla y una chica pin up en el brazo derecho. Sin embargo, estos quedaron ocultos hace unos días, cuando la pareja acudió elegantemente vestida a la gala MET.

Su relación pasa además por un gran momento, pues Brooklyn y Nicola se comprometieron este año, una noticia que llenó de felicidad a Victoria Beckham, quien escribía en sus redes sociales: "¡La noticia más emocionante! ¡No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se vayan a casar! Les deseo todo el amor y una vida llena de felicidad".

