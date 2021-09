De las sirenas contemporáneas de Odette Álvarez al exceso de Malne

Entre el universo de la flora en los océanos y un homenaje al talento cultural español navegan las colecciones de Odette Álvarez y Malne, que han sido las encargadas de poner el broche final a la primera jornada de desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Esta colección es un homenaje al exceso de talento, sensualidad y alegría que tiene España en su acerbo cultural", dicen los diseñadores tras la firma Malne, Juanjo Mánez y Paloma Álvarez, a Efe de forma previa a presentar su desfile, el último en Ifema durante la primera jornada dentro del calendario oficial, que bajo el título Exceso se convierte en un particular homenaje a la cultura española.

La cultura de la sastrería, la artesanía y los oficios realizados a mano se convierten así en la inspiración de Malne, que rinde homenaje "a muchos artistas que han llevado lo español a lo superlativo" a través de diseños en los que plasman este imaginario que reconducen hacia su terreno de tonalidades sobrias y estructuras marcadas y elegantes que se entremezclan con brillos y transparencias.

Modelo en el desfile de Malne en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Gtres

Boleros inspirados en el mundo del toreo con pronunciadas hombreras, mantillas que beben de referencias religiosas, tejidos en tonalidades trigo que "remiten al campo de Castilla" y otros claros que evocan "el verano en Ibiza" son algunas de las prendas en las que el dúo de creadores imprime su imaginario, en una gama cromática que parte del negro y los colores neutros para ser salpicada por neones como el amarillo o el fucsia.

Fieles a realizar "diseños de autor que sean reconocibles", Malne realiza americanas con hombreras marcadas, trajes de dos piezas, bodies y también vestidos fluidos, en texturas que van desde el yute a las plumas de avestruz o elaborados bordados cosidos a mano entre los que destacan grandes flores, que complementan con las estampaciones de la artista Silvia Flechoso sobre algunos accesorios.

Posteriormente y en el Hotel Urso de Madrid, Odette Álvarez presentaba Sirene, su segundo desfile bajo firma homónima en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En la colección configura una sirena del siglo XXI, inundada de tendencias que beben del imaginario del fondo marino y se materializan en piezas artesanales confeccionadas en España.

Desfile de Odette Álvarez en el off de Fashion Week.

"Mis colecciones siempre son un homenaje a la mujer. En este caso a las sirenas, que unen esta inspiración con mi amor por el mar, así que rescaté la leyenda de la “Sirenuca” para crear esta colección", explica Álvarez a Efe sobre una célebre leyenda de sirenas Santander, donde reside.

Lentejuelas de vinilo en versión XL, cuerpos entallados y bordados con estrellas de mar que recrean la flora de los corales de arrecife se materializan en veinte estilismos que la cántabra sube a las pasarelas, en una gama "muy colorida", que va desde diferentes gamas de azul a amarillos, corales, tonalidades arena o negros, recreando la paleta del fondo marino.

Modelo desfilando para Odette Álvarez.

Mangas que recrean medusas y piezas de efecto segunda piel se entremezclan con hombreras marcadas, bordados detallados con abalorios y plumas, algunos de los sellos distintivos de la moda de Odette Álvarez, que presenta esta colección tras haber recibido "una muy buena acogida" en su debut como firma homónima el pasado abril, con una línea que define como "más madura, especial y a medida".

Trajes en dos piezas, abrigos lisos y faldas de piedras protagonizan una propuesta que se suma al carro de la moda see now buy now, en la que las prendas pueden adquirirse desde el momento del desfile, consolidando esta nueva línea tras el éxito de su firma Teté bu Odette, creada en 2010 y con la que se cierra la jornada de la pasarela madrileña.

