Compra ahora y estrena en septiembre: 5 prendas de rebajas que necesitas para el inicio del curso

El remate final de las rebajas ha llegado. Así se conoce a esos últimos días de descuentos en los que las tiendas ya colocan los precios más bajos sobre las etiquetas y es cuestión de suerte encontrar alguna prenda del gusto y la talla de quien la busca.

Mientras que quizás esté todo perdido cuando hablamos de prendas de temporada, hay un resquicio donde podemos encontrar un buen botín. Una de las tendencias que se está observando durante los últimos años es que las firmas low cost aprovechan los periodos de rebajas, no solo para deshacerse de las prendas que no han conseguido vender de la misma temporada, sino que también suelen colmar los estantes con otras piezas de la estación anterior. Es decir, que actualmente es posible adquirir prendas del invierno pasado, y lo mejor, a precio de rebajas.

Se trata de prendas que han sido diseñadas para el otoño-invierno anterior al que estrenaremos el próximo mes, por lo que es muy probable que incorporen muchas de las tendencias que también veremos en las prendas de la nueva temporada. De esta manera, las rebajas se plantean como una magnífica ocasión para desplegar la mente de estratega y hacerse con prendas que ahora dan algo de pereza, sin embargo, comprarlas en septiembre supondrá hacerlo por un precio mucho mayor. Estas son algunas piezas que debes añadir a tu wishlist más otoñal.

Botín de serraje de Zara, 15,99 euros. Jersey de punto grueso de Mango, 15,99 euros. Zara /Mango

Calzado cerrado

Con el otoño comenzarán a hacer su aparición los primeros fríos y con ello, lo primero que hacemos es cubrir los pies. Todavía hay ocasión de combinar calzado cerrado con vestidos cortos, dejando las piernas al descubierto. Sin embargo, hacerse en estos últimos días de rebajas con un calzado cerrado es una decisión inteligente, pues lo amortizaremos desde septiembre hasta bien entrado el invierno. En la sección de saldos de las cadenas de bajo coste se pueden encontrar desde bailarinas, a botines, como estos de Zara, cuyo precio es 15,99 euros.

Jerséis

Es una de las prendas que más se desgastan. El continuo roce de los propios brazos, o del bolso sobre la zona de la cadera e, incluso, sobre otros tejidos, hace que por buenos que sean los materiales pronto se llenen de indeseables bolitas que los hacen parecer mucho más viejos de lo que son. La ventaja de los jerséis es que no pasan de moda de año en año. Es cierto que el patrón de los mismos se va modificando, pero tienen que pasar muchas temporadas para que su factura resulte anticuada. Comprar jerséis cuando los termómetros marcan casi 40 grados puede resultar agotador, pero la suma de dinero que se puede ahorrar es bastante interesante. Ahora es posible encontrar todo tipo de modelos: de cuello alto, oversizes, de punto fino, de punto gordo y es probable que los modelos que lleguen en la nueva temporada sean bastante parecidos a los que ahora están en tienda.

Camisetas básicas

Su propio nombre indica que son prendas que se usan durante todo el año. Ya sea para proporcionar una capa extra de abrigo, para poner debajo de tejidos transparentes o para modificar algún detalle de otra prenda que no se adapta al estilo deseado. Quizás por esta función, es un tipo de prenda que no hace tanta ilusión invertir como en un vestido, o una camisa. Y es que, a pesar de ser necesarias, prácticamente no se ven. Estas camisetas, no suele tener un precio muy elevado, por lo que si las adquirimos en rebajas podemos hacernos con ellas por cantidades realmente económicas.

Camiseta de Stradivarius, 9,99 euros. Bolso 'tote' de Parfois, 9, 99 euros. Stradivarius / Parfois

El bolso del día a día

Ese tote bag de grandes dimensiones en el que muchas mujeres se recorren la ciudad de punta a punta con cargando enseres de todo tipo se merece que, llegado el momento, se les conceda la jubilación. Ese momento perfecto puede ser durante el periodo de rebajas, ya que estos bolsos de corte clásico suelen repetir diseños temporada tras temporada y es difícil distinguir entre los que pertenecen a un año o al anterior. No obstante, una manera de actualizarlos es dotándolos de accesorios como pañuelos -el más trendy de la temporada-, borlones o charms.

Ropa deportiva

No es que haya que esperar a que se caiga la próxima hoja del calendario para tomar la decisión de hacer deporte. Pero es cierto que a algunas personas el inicio del curso les carga de una energía especial por la que escriben largas listas de buenos propósitos, y entre ellos el deporte suele ser una intención que se renueva cada septiembre. Para todas ellas, contar con algo de ropa deportiva nueva puede ser una motivación extra que les permita arrancarse la pereza y comenzar a activarse. Entre otras opciones, la ropa deportiva de Oysho destaca por conjugar calidad y diseño. Actualmente en su web se pueden encontrar tanto mallas, como tops y otro tipo de accesorios, con importantes descuentos.

Top, 9, 99 euros y malla, 12,99 euros. Ambos de Oysho. Oysho

