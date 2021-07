Lucía Bárcena afianza el estilo ‘boho’ a través de sus estilismos ‘low-cost’.

Lucía Bárcena (27 años) ha conseguido posicionarse como una de las influencers del momento, gracias a sus atuendos sofisticados y elegantes. Estilismos que, en la mayoría de las ocasiones, están confeccionados en su totalidad por prendas que destacan bajo una etiqueta low-cost. Por ello, no es de extrañar, que la joven que no cesa de aproximarse al medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram; se haya convertido en una verdadera inspiración estilística, a través de dicha red social, para sus seguidores.

Una especie de musa estilística ligada al estilo boho; una moda que la influencer lleva luciendo a través de las diferentes publicaciones desde sus inicios en la mencionada red social. Uno de los más demandados y solicitados en las últimas colecciones de moda, que se ha convertido en una auténtica tendencia en auge. Un estilo que se adhiere, con auténtica maestría, de forma atemporal a las bajas y a las altas temperaturas. Un estilo dominado por piezas oversize con detalles conformados por volantes, mangas abullonadas y cuellos babydoll; que se han posicionado como un verdadero must en las diferentes creaciones estilísticas gracias a su presencia en las diferentes pasarelas de moda y colecciones de diseñadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Bárcena ♡ (@luciabarcena)

Si hay algo que destaca en esta tendencia estilística son los vestidos midi, una de las prendas favoritas de Lucía Bárcena. De hecho, uno de sus últimos estilismos ha estado conformado por un vestido largo en color azul con un ligero volante en el bajo, una prenda que se ha convertido en uno de sus outfits más aclamados.

La prenda que responde al nombre de Lace -que pertenece a la firma del grupo Tendam, Springfield- se encuentra, en estos momentos, con un precio de 25,99 euros (gracias a la rebaja vigente del 28%). Una pieza que sigue la gama cromática azulada y que gracias a sus tirantes, escote redondo, detalle de botones, lazo en la espalda y estampado multiraya sigue dicha tendencia estilística.

Lucia Bárcena posaba en sus redes con este vestido de la firma Springfield. Sprinfield

Una prenda, que estiliza la silueta gracias a su busto más ceñido, que resulta fácil de combinar. Puedes optar, como la influencer, por combinarlo con un calzado bajo o, por el contrario, aportarle un zapato con tacón que le concede un toque más trendy y sofistacado al estilismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Bárcena ♡ (@luciabarcena)

Otro de los atuendos de estilo boho más aplaudidos de la influencer está conformado por este sencillo boho de Ikks, que pertenece a la colección Love of the Ocean de la frima, que ya no se encuentra en su web.

Un vestido de largo medio y tirantes que cuenta con el diseño bicolor característico del estilo marinero, blanco y azul. Asimismo, cuenta con un patrón troquelado en el bajo de la prenda que combina con el diseño de flores.

[Más información: Lucía Bárcena crea tendencia con sus últimos zapatos 'made in Spain']