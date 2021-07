Pantalón de volantes: llévalo como Cristina Pedroche o como más te favorezca (manual de uso)

Los transgresores looks de Cristina Pedroche (32) no son aptos para todos los públicos. Cada una de las apariciones de la presentadora genera cientos de comentarios en redes sociales y se convierte en el centro de conversaciones. Entre todo ello, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que no suele ocurrir es que la presentadora deje indiferente.

La vallecana confiesa que le encanta la moda y junto a Josie (41), el estilista que idea junto a ella desde hace años sus esperados looks de Nochevieja, cada día aprende más. Sorprendentemente, la presentadora ha revelado que no todas las firmas están dispuestas a prestarle sus prendas, no es el caso de Paloma Suárez, la marca que firma su último estilismo.

La colaboradora de Zapeando acudió la noche del 4 de julio a la presentación de la nueva película de Santiago Segura (55), A todo tren. Destino Asturias. Y lo hizo, como acostumbra, con una elección de prendas rompedora y muy sexy.

De todo el conjunto, lo que más llama la atención son los pantalones. Se trata de un modelo bombacho, elaborado en un tejido transparente y cubierto por varios volantes en tonos rosados. El resultado es una pieza de gran volumen que Cristina compensó con un sencillo croptop de tirante muy fino que firma la misma diseñadora. Para dar más presencia al teatral diseño, vistió sus pies con unas sandalias de alto tacón que ejercían como pedestal de la creación de Suárez.

Sin duda se trata de una prenda que no es sencilla de defender, y aunque la mujer de David Muñoz (41) lo hace con soltura debido a su naturalidad y desparpajo, quizás es más difícil imaginarnos estos pantalones en el streetstyle. Afortunadamente, no hay por qué llevar la tendencia de los pantalones con volantes al extremo. Se puede tomar la fotografía de Cristina como mera inspiración para usar este detalle de manera estratégica para potenciar aquellas partes del cuerpo que cada mujer quiera.

Propuesta de SheIn, a la izquierda. Propuesta de Zara, a la derecha. Shein / Zara

Los pantalones cuajados de grandes maxivolantes están especialmente indicados para las figuras de triángulo invertido, es decir, en las que el volumen se concentra en la parte superior. De esta manera, se compensa la anchura de hombros y el gran contorno de pecho que suele tener este tipo de cuerpo y se logran una figura más proporcionada. Sin embargo, si se quiere lograr una figura de dimensiones proporcionadas en un cuerpo que se ajusta al patrón del triángulo clásico, se debe huir de grandes volúmenes en la parte inferior. En estos casos, para seguir la tendencia, se podría seleccionar un pantalón con volantes mini.

Otra de las interpretaciones de la tendencia que es habitual encontrar entre las propuestas de las firmas low cost es la incorporación de un pequeño volante en el bajo de un modelo de pantalón capri -los que cortan a mitad de la pantorrilla-. Este tipo de prenda confiere un toque retro a cualquier estilismo, ya que es una de las piezas con las que recordamos a actrices de la década de los 50 y 60. Un detalle tan sencillo como este puede servir para afinar ópticamente la zona inferior de las piernas y los tobillos.

Propuesta de Asos, a la izquierda. Propuesta de Apparentia, a la derecha.

Y si hay un tipo de cuerpo que se puede beneficiar ampliamente de este recurso de estilo son aquellos en los que predominan las formas rectas. Añadir un gran volante en la cintura, a modo de peplum es un truco de experto si se quiere adquirir una imagen más curvilínea en un gesto.

