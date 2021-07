Lo que nunca podrás comprarte: el bikini más caro del mundo por 25 millones de euros

Según la Real Academia Española, el lujo es la "abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos" o la "elevada categoría, excelencia o exquisitez que posee algo por la calidad de las materias primas empleadas en su fabricación, sus altas prestaciones o servicios, etc". Cualquier objeto, dependiendo de las exclusivas piezas que se usen para fabricarlo, puede adquirir la categoría de lujo, incluso los más banales y absurdos.

Con el verano instaurado ya en nuestras vidas, empieza la temporada de playa y piscina, escenarios más que necesarios para soportar el calor que golpea con fuerza a nuestro país. Para ello, hay un catálogo enorme de posibilidades donde elegir bikinis y bañadores. Pero en concreto, este que hoy traemos, se sale de cualquier expectativa. Es el bikini que nunca podrás comprarte.

El bikini más caro del mundo lucido por la modelo Molly Sims.

Se trata de una pieza creada hace años por la diseñadora joyera Susan Rosen para Sports Illustrated Swimsuit Issue 2012. Minúsculo, diminuto, apenas un suspiro convertido en dos piezas perfectamente diseñadas con 150 quilates de pequeños diamantes montados sobre una base de platino. El bikini tiene un diamante en forma de pera de 51 quilates, un diamante de talla esmeralda de 30 quilates, un par de rondas de 15 quilates y un par de diamantes en forma de pera de 8 quilates.

A pesar de que la belleza de este minibikini puede provocar un subidón en las temperaturas de más de uno y una, también puede dejarte absolutamente helado al comprobar su precio. Nada más y nada menos que 30 millones de dólares, unos 25,3 millones de euros.

Las exquisitas creaciones de la diseñadora de joyas Susan Rosen le han reportado una merecida reputación a nivel global en el sector de las alhajas. Rosen posee un lugar destacado en las colecciones privadas y exclusivos joyeros de mujeres -conocidas y no- de todo el mundo.

Las técnicas de Rosen en relación a su diseño clásico y moderno, mezclado con su particular artesanía, son la combinación perfecta. Prueba y resultado de ello es el bikini más caro del mundo. Cada una de sus visionarias creaciones deslumbran corazón y alma. Susan Rosen comenzó su trayectoria en el mundo de la joyería tras estudiar Bellas Artes y Diseño, obteniendo un BFA de The University the Arts y un MFA de Rhode Island School of Design, donde después impartió clases de diseño de joyas.

El bikini cuesta 25,3 millones de euros.

Susan Rosen ha colaborado en la creación de piezas especiales junto con otros diseñadores de la talla de Jeff Koons (66) y Stella McCartney (49). Sus diseños han aparecido en las páginas de prestigiosas revistas de moda como Vogue, W e In Style y su trabajo ha llamado la atención de celebrities como Madonna (62), Gwen Stefani (51), Britney Spears (39), Cher (75) y Janet Jackson (55). Incluso Elizabeth Taylor llegó a usar uno pendientes de turquesa y diamantes de Rosen. Dicen que ni siquiera se los quitaba para dormir...

"Siempre me han gustado las joyas, desde que era niña", expresa Rosen en unas declaraciones para su página web. "Buscaba en el joyero de mi madre y combinaba diferentes estilos que le sugería que usara. Soy una apasionada de la moda e incluso a estas alturas nada me hace más feliz que ver a mis clientes llevando una pieza diseñada por mí".

