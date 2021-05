La Met Gala anuncia cuándo será la gala y quienes serán sus anfitriones

El actor Timothée Chalamet (25 años), la cantante Billie Eilish (19), la tenista Naomi Osaka (23) y la poeta Amanda Gorman (23) serán los anfitriones de la próxima edición de la Met Gala, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, en esta ocasión, celebrará el estilo estadounidense. Así se ha relevado esta semana. Este acto, además, contará con Tom Ford (59), Adam Mosseri (38) y Anna Wintour (70) como anfitriones honorarios.



El cuarteto formado por Chalamet, Eilish, Osaka y Gorman supone el desembarco de la Generación Z en una de las grandes citas anuales para el mundo de la moda y los famosos en la Gran Manzana. Nacidos entre 1995 y 2001, los cuatro jóvenes han destacado a edades en sus respectivos campos y, a la vez, han dejado marca con su estilo personal, según destaca Vogue.

Chalamet, que saltó a la fama con su papel en la película 'Call Me By Your Name' fue señalado ya en 2019 como el hombre más influyente en el mundo de la moda. Eilish, con solo 19 años, ocupa la portada de la última edición de Vogue, que la destaca como la voz de una nueva generación y un icono del body-positivity.

Osaka, exnúmero uno del mundo en tenis, ha triunfado en los últimos años en las pistas, pero también fuera de ellas, convirtiéndose en toda una sensación en Japón y en musa de diseñadores por su colorido estilo. Gorman, mientras tanto, se convirtió el pasado enero en la poeta más joven en intervenir en una investidura estadounidense y, a raíz de ello, ha visto dispararse su popularidad, lo que la ha llevado a leer en la Super Bowl o a la portada de la conocida revista de moda.

La Met Gala, que habitualmente se celebra el primer lunes de mayo para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, se celebrará en esta ocasión en septiembre, cuando se espera que las restricciones por la covid-19 sean menores.



Esta inusual celebración llegará después de que el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) y la revista Vogue, encargados de uno de los mayores acontecimientos sociales del año, se vieran forzados a posponer indefinidamente y luego cancelar el evento en 2020 por la pandemia del coronavirus.

Como es habitual, la gala estará acompañada de una exposición de moda, pero en esta ocasión se dividirá en dos partes diferentes que presentarán de forma escalonada.



La primera de ellas se titulará 'In América: A Lexicon of Fashion', abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022, y tiene el objetivo de "celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense".

La segunda, 'In America: An Anthology of Fashion', abrirá el 5 de mayo de 2022 pero también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y "explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios".



El estilo y la moda de Estados Unidos marcarán también la Met Gala, que se celebrará con un código de vestimenta definido como: "Independencia estadounidense".

