Maria G. de Jaime (23), la gran amiga influencer de Victoria Federica (20), posó en sus redes con esta chaqueta verde de Mango (15,99 euros), que llevaba a modo de jersey. Una prenda rebajada un 47 %. De punto, con bordado de flores, cuello pico y terminaciones en canalé.

La influencer, que posaba enseñando su embarazo, la combinaba de manera muy casual con unos sencillos vaqueros creando un look cómodo. No obstante, puedes conseguir un look más elegante conjuntándolo con una falda o unos pantalones clásicos de pinzas.