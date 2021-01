"Visualizaba una melena bonita, un pelo que pudiese cuidar en casa, con una rutina sencilla pero que diese resultados, y pensé: hay muchas personas en mi situación, que quieren mejorar la calidad de su cabello", así comienza Nuria González -conocida en sus redes sociales bajo el seudónimo de 100vestidos- a hablar de su nuevo proyecto: una nueva firma de cosmética especializada en el cuidado capilar, Maisonary.

Bajo este nombre se encuentra una línea de productos que tiene como objetivo: sanear tu melena en tiempo récord. Una gama de cosméticos creada e ideada por Nuria, junto a un grupo de profesionales, que está conformada bajo la idea de lanzar cinco artículos que sacien el propósito de la firma.

Nuria González es la creadora de Masionary, una línea de productos ideada para el cabello. Masionary

Un objetivo que según la propia creadora nacía a través de su cuenta de Instagram: "Gracias a mi perfil he tenido y tengo la suerte de probar muchísimos productos de belleza y era algo que realmente me preocupaba, tener mi pelo perfecto. Solo he conseguido tenerlo así desde que empecé a usar mi propio sérum", afirmaba.

La marca, que lleva fraguándose a lo largo de un año, sale a la luz con un único producto el sérum capilar Hair Bloom. Y, según lo previsto, a finales de enero saldrá a la venta el siguiente producto: Hair Bestie, la mascarilla nutritiva que busca convertirse en la aliada inseparable de cualquier cabello.

Hair Bloom, repara la melena

Hair Bloom, el sérum que nutre, sella y aporta brillo a tu cabello en tiempo récord. Maisonary

Pese a que Nuria González afirma que este producto no es el paso número uno de la rutina de la marca, sale a la venta de manera solitaria porque fue el primero ideado y creado. "El primero que pasó por el laboratorio, el primero que hizo que viese que Maisonary era de verdad, y que ya estaba en marcha", comenta su creadora.

Bajo este nombre se encuentra este producto capilar que está compuesto por cinco aceites muy potentes e hidratantes como la manteca de karité. Con su aplicación, nutrirás, sellarás, aportarás brillo, volumen y cuerpo a tu melena. Uno de los rasgos más llamativos de este producto es que no engrasa, ni apelmaza, lo que significa que es apto para todo tipo de cabellos desde los más grasos, fáciles de ensuciar, hasta los más secos, propensos a la descamación. Asimismo, este producto ha salido a la venta en dos tamaños: 30 ml (17,90 euros) y 50 ml (25,90 euros). Dos formatos para que puedas probarlos sin temor a equivocarte.

Método de uso

Maisonary, la línea de productos ideados para fortalecer el cabello. Maisonary

Este producto se puede utilizar sobre el cabello húmedo o seco. Por ejemplo, en verano, tras la piscina o un baño en agua salada, te puedes aplicar unas gotas de medios a puntas para así evitar los típicos daños en el cabello provocados por el sol, el cloro o la sal. De la misma manera, se recomienda aplicar una o dos gotas al cabello al terminar, por ejemplo, de peinarte con instrumentos de calor (como las planchas o las tenacillas) para hidratar y suavizar la melena.

