Eugenia Silva pone la etiqueta elegante de estas fechas con sus últimos' looks'

Eugenia Silva con sus últimos' looks' pone la etiqueta elegante de estas fechas @eusilva

Eugenia Silva (44 años) marca estilo. En las clásicas tonalidades blancas y negras, han destacado sus últimas apuestas estilísticas donde la elegancia y el buen gusto se convierten en claros protagonistas. Desde su versión más comfy, con pantalones y una camisa, hasta el atuendo más casual donde aparece posando con una especie de cárdigan y un vestido negro; se han posicionado como estilismos a seguir en estas fechas navideñas.

Lo mejor de los outfits que ha ideado la modelo e influencer es la versatilidad que poseen. No son estilismos donde el rojo, el dorado o, incluso, las lentejuelas y el brilli-brilli (cualidades características de los looks más navideños) predominen; no, son atuendos que se pueden llevar, con absoluta maestría, a lo largo del año en diferentes cenas u ocasiones. Conjuntos que, seguramente, la veremos lucir en más de una ocasión a lo largo de este invierno.

Clásico y 'chic'

En primer lugar, destaca una de sus últimas propuestas estilisticas. Con una coleta clásica rizada y un maquillaje muy sutil, destacaba esta idea de look protagonizada por un vestido negro de largo midi, de mangas cortas abullonadas y con unos vistosos volantes de la firma Loewe, que combinaba con un cárdigan de la misma firma en un tono blanco que creaba un curioso contraste con los adornos, casi navideños, que posee esta prenda.

Se puede encontrar la versión 'low-cost' de este vestido en Mango. Mango

Una ropa que no se encuentra en stock ahora mismo, pero que se puede encontrar su versión low-cost en Mango, con este vestido de algodón y mangas abullonadas y que, ahora mismo, está disponible con un precio rebajado de 19,99 euros.

Siempre elegante

Otra de sus propuestas de outfits para estas fechas, seguía la misma línea elegante y 'chic' que la anterior. Con un maquillaje muy poco marcado de efecto natural, unos pequeños aros dorados como accesorio, y un clásico moño de aspecto medio deshecho (muy en tendencia) posaba con este vestido largo de escote asimétrico, sin mangas, y ceñido de la diseñadora Norma Kamali.

Con el mismo estilo de etiqueta destacan estos vestidos de escote asimétrico. Invitadísima, The are

Similar a este espectacular vestido que, por su diseño y corte, sienta de maravilla a todos los cuerpos se puede encontrar en la firma Invitadísima con un precio de 114 euros. O, incluso, con manga se puede encontrar el modelo Velvet (109 euros) de la firma The Are.

Drapeado y falda midi

La última propuesta a destacar de Eugenia Silva es este conjunto conformado por esta camisa blanca de rayas verticales y mangas abullonadas y un ligero drapeado en la zona delantera.

Un modelo que prácticamente está arrasando en la mayoría de tiendas low-cost, la modelo lo ha combinado con esta falda con una abertura alta en el centro, que le aporta un toque femenino. Asimismo, para rematar este estilismo, calza unas botas altas en una tonalidad marrón que crea contraste con el outfit elegido.

