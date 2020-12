Cuatro ideas de peinados fáciles y sofisticados para triunfar durante la Navidad The Life Crew

Es una realidad: la Navidad está a la vuelta de la esquina. Apenas quedan unas semanas para que cantar libremente villancicos y deleitarse con los turrones se convierta en uno de los pasatiempos favoritos de muchos. En esta curiosa época de un año peculiar, las reuniones familiares serán, probablemente, más pequeñas, pero eso no significa que en esta época las cosas dejen de brillar, al contrario, lo harán mucho más.

Por esta razón, Elías Pedrosa, director creativo Oculto hair club, revisa las tendencias actuales y presenta una recopilación de cuatro peinados sencillos y sofisticados para lucir en las ocasiones más señaladas de la Navidad. Recogidos que, desde la comodidad de tu casa, puedes recrear en tan solo unos minutos. ¿Preparada?

Perfect Ponytail

La 'perfect ponytail' es la primera idea de peinado que comparte Elías Pedrosa The life crew

La primera idea y tendencia, que comparte el experto para lograr un look elegante y pulido, es apostar por la infalible Perfect Ponytail que es la forma de recoger el cabello que más se está viendo sobre las pasarelas de los desfiles y, también, en el propio street style. Es ideal para las cenas más formales, siendo un peinado que resiste inamovible en cualquier ocasión. Elías añade un consejo: cuanto más estirada luzca la coleta, mejor. Además, puedes enrollar un mechón de la coleta alrededor del coletero para así disimularlo y que quede un efecto más homogéneo.

Textura más natural

Resalta este peinado con una textura más natural imitando al estilo de Kaia Gerber. The life crew

Tras un 2020 cambiante, y sin saber cómo se podrán celebrar estas fiestas, un look con textura natural es perfecto para esas comidas y cenas más íntimas. En esta ocasión, según el experto capilar, la textura natural de la melena se puede aprovechar para recoger los mechones delanteros detrás de las orejas.

El director creativo del salón propone utilizar un spray de brillo seco para pulir y evitar el encrespamiento del cabello. Un peinado rápido y fácil para realizar en casa, que es perfecto para cualquier tipo de ocasión.

Ponytail XXL

Una coleta ondas con el cabello suelto con caída en ondas es característico de Kim Kardashian. The Perfect Crew

Para aquellas melenas más grandes y voluminosas, Oculto Hair Club propone una coleta muy alta y todo el cabello suelto con caída en ondas, como nos tiene acostumbrados Kim Kardashian, añadiendo el flequillo hacia un lado.

El acabado perfecto se consigue con un spray fijador y uno de textura para aportar más cuerpo a la melena. Sin dudarlo, los peinados que combinan texturas naturales y pulidas son tendencia en este invierno. De la misma manera que ocurría con el primer peinado, se puede optar por enrollar un ligero mechón alrededor de la coleta, para disimular la goma.

'Wet Look'

El efecto mojado es la gran tendencia de estas Navidades. The Life Crew

Por último, para conseguir un look efecto mojado, todo un must para esta temporada, es imprescindible recurrir al gel. Para el corte tipo mullet se consigue un look más pulido y formal aplicando gel y penándolo hacia atrás. Es una apuesta asegurada para acertar estas navidades.

