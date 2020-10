Fred Perry llega a Madrid con su última colección de ropa y con una pequeña exposición musical

A golpe de notas musicales, Fred Perry inaugura su primera tienda textil en Madrid, en la capital española. Y lo hace en la calle Barquillo, 35, la mítica calle del Sonido. Lo que comenzó siendo un simple boceto de un polo de tenis de piqué en 1952, ahora, se ha convertido en una de las prendas -con carácter unisex- más usadas en el día a día. Sobre todo en el sector masculino. La firma textil no deja de crecer (tan sólo hay que percatarse que este es su segundo punto de venta en España, el primero fue en Barcelona) y ampliar su oferta de prendas, estilos y colaboraciones.

Los polos de tenis son un símbolo para la marca del tenista británico. Fred Perry

Eso sí, lo hace sin despojarse, ni renovar, su icono de marca: la corona de laurel, símbolo griego del triunfo. Un icono que está muy presente en la mayoría de las subculturas británicas. Por este motivo, no es de extrañar que Fred Perry no quiera cambiar el símbolo de la marca porque la firma británica fundada por el triple campeón de Wimbledon sigue creciendo y ganando presencia a nivel mundial.

¿Qué puedes encontrar?

En la actualidad, la firma se centra en Madrid. Inaugurando un local de, aproximadamente, 160 metros cuadrados. A las interrogantes sobre si se van a poder encontrar las últimas prendas de la firma o los míticos polos, decir que: a lo largo de estos metros cuadrados, se pueden encontrar las últimas colecciones de la marca del laurel junto, por supuesto, a un amplio repertorio de tallas y colores de la clásica camisa (polo) de Fred Perry. También, tienen su hueco las codiciadas colaboraciones de la marca con George Cox o la Fundación Amy Winehouse, que coinciden con la apertura de la tienda. Colaboraciones que dejan vislumbrar que la música se está convirtiendo en un elemento importante para la firma del tenista.

Así, es el interior de la tienda de Fred Perry en Madrid. EL ESPAÑOL

Por este motivo, han elegido esta y no otra ubicación. Se encuentran en una de las calles con mayor presencia musical de estilo alternativo -en la década de los años 80-. Y, con ello, ya quieren dejar patente que se encuentran vinculados con la escena musical, pero eso no es todo: Fred Perry se ha unido a la asociación Museum of Youth Culture (Museo de la Cultura Juvenil).

Un grupo, sin ánimo de lucro, que busca defender el impacto de los jóvenes en la sociedad moderna; promoviendo su participación. Siguiendo la propia finalidad de la asociación, Fred Perry busca albergar y proyectar en el interior de su establecimiento madrileño, una pequeña exposición sobre la cultura musical más alternativa y rave (más conocida como música electrónica), con el claro objetivo de potenciar las historias extraordinarias de los jóvenes.

[Más información: Sara Carbonero Sara Carbonero e Isabel Jiménez lanzan una colección de ropa sostenible junto a Cortefiel]