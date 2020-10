Este es el secreto para rejuvenecer tu mirada (sin cremas y sin maquillaje)

Ni cremas, ni tratamientos, ni maquillaje; tan solo necesitas recurrir a uno de los grandes olvidados accesorios de belleza: el rizador de pestañas, para conseguir un aspecto más joven. Un paso que, además, te ayudará y facilitará tu rutina diaria con el uso obligatorio de mascarilla. Dos maquilladores expertos, Moisés Freire y Wild Van Dijk; responsables de algunos de los beauty looks más espectaculares de las celebrities como Lucía Rivera (22 años), Marta Lozano (25), Alba Galocha (30) o Ana Rujas (31), aportan una serie de trucos para utilizarlo y, desde luego, potenciar su efecto.

Sí, el rizador de pestañas, con su forma de pinza y aspecto metálico, no tiene el mejor aspecto. No despierta confianza. Es normal, por tanto, sentirse algo reacia a probarlo, por primera vez, ante el miedo de pellizcarse el párpado móvil o de cortarse/romperse las pestañas. No obstante, los expertos aseguran que es uno de los accesorios de belleza más útiles que existen. Asimismo, presenta un efecto duradero. ¿Te lo vas a perder?

Para qué sirve

El rizador de pestañas potencia y estiliza tu mirada con un efecto natural Unsplash

Como su nombre indica, el rizador de pestañas sirve precisamente para rizar las pestañas. Concretamente, las curva hacia arriba de forma que el ojo luzca más abierto y, por tanto, más atractivo. "Refuerza la mirada y rasga el ojo, algo que siempre favorece porque las líneas perfectas del maquillaje son las miradas ascendentes", comenta Moisés Freire. Asimismo, refuerza que: "Un rizador de pestañas es una de las mejores inversiones beauty que hay: dura mucho tiempo y es capaz de agrandar la mirada y resaltar los ojos más que cualquier otro producto".

Cómo se utiliza: trucos

Sin cremas y sin maquillaje: este es el secreto para presumir de una mirada más joven y tersa Jc Gellidon Unsplash

Lo más importante, a la hora de recurrir a este accesorio, es utilizarlo sobre unas pestañas limpias, al natural. ¿Por qué? Si lo usas después de aplicar la máscara de pestañas es probable que los pelos se queden pegados a la pinza del rizador y que se rompan, advierte Moisés.

Para emplearlo correctamente es importante: "Colocarlo recto en la raíz de las pestañas, apretar con cuidado y mantenerlo presionado, unos diez segundos, tirando muy levemente hacia arriba".

A la hora de conseguir una mirada sobre dimensionada, el maquillador y artista Wild Van Dijk comparte uno de sus mayores secretos: en lugar de apretar en un único punto, comienza cerca de la raíz y ve ascendiendo, presiona suavemente a medida que te vas acercando al final de las pestañas. "De esta forma, en vez de marcar un solo punto de curvatura, crearás un movimiento más natural". El experto reconoce que el usa siempre este accesorio, más aún cuando las pestañas son: "Pobres y carentes de volumen".

Cómo conservarlo adecuadamente

El truco para mantener este accesorio es perfecto estado durante muchos años se encuentra en la almohadilla. Solo se necesita agua y jabón para eliminar la suciedad acumulada en ella. "Ten en cuenta que una goma deteriorada puede, a parte de rizar mal tus pestañas, dañarlas e incluso partirlas", sentencia Wild Van Dijk. Con el rizador conseguirás lucir, con un aspecto natural, largas y rizadas tus pestañas;algo que muy pocas máscaras consiguen.

El rizador de 'You are the princess' es perfecto para principiantes por su acabado y coste. Krash

Existe una amplia variedad de rizadores de pestañas con diferentes tamaños y precios. Aquí, te dejamos dos recomendaciones de estos accesorios. En primer lugar, con una calidad profesional se encuentra el rizador de You are The Princess (4, 99 euros), bañada en tonos lima flúor.

Con múltiples reseñas positivas, el rizador de Dior se posiciona como uno de los mejores. Dior

En segundo lugar, y con un precio un poco más elevado, se encuentra el rizador de pestañas universal de Dior (25, 40 euros). Es uno de los accesorios con mejores críticas porque se adapta y capta todas las pestañas, consiguiendo rizarlas en solo una pasada.

[Más información: Presume de pestañas largas, gruesas y fuertes con este novedoso producto]