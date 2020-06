Converse Pride Collection 2020, una colección por la inclusividad

El 27 de junio, la comunidad global LGBTQIA + se conectará para celebrar el Orgullo 2020 de una manera que nunca antes se había hecho: digitalmente. Un fecha señalada que la firma de zapatos Converse quiere conmemorar lanzando una nueva colección y campaña que está inspirada en la bandera del orgullo y que recibe el nombre de: "More Color, More Pride (Más color, más orgullo)", un símbolo que representa más ampliamente el poder de la diversidad y la inclusión.

La bandera en la que se inspira la línea fue concebida y popularizada por primera vez por la defensora de la justicia social Amber Hikes. Ahora, la colección tiene como objetivo celebrar el poder de la diversidad y la inclusión para conectarnos a todos, porque no importan las circunstancias: el orgullo nunca se detiene.

Detalle de unas de las zapatillas de la colección Converse Pride 2020.

La colección de Chuck 70s y Chuck Taylor All Stars, que incluye también ropa y accesorios, presenta la bandera del orgullo "More Color, More Pride" que se expande para incluir dos franjas más para reflejar a comunidades latina y negra LGBTQIA +.

Además, Converse By YOU, la plataforma de personalización de productos de la marca, ofrecerá algunos items que se pueden personalizar para que cada persona pueda plasmar su propio yo. Las nuevas opciones de diseño personalizables están inspiradas en banderas bisexuales, pan-sexuales, no binarias y transgénero.

En este espíritu, la campaña Converse Pride, que fue filmada por Devyn Galindo, también se inspira en la bandera del orgullo, "More Color, More Pride" al amplificar las voces de nueve personas de todo el mundo, incluyendo a la propia Amber Hikes. Después de un taller de dos días en febrero de 2020 dirigido por Converse, It Gets Better y Hikes sobre la importancia de la representación y el aliado, se hicieron algunos retratos de estos nueve individuos en Los Ángeles, Tel Aviv, Belgrado, Ciudad del Cabo, Bangkok, Melbourne y Filadelfia, creando una continuidad que es capaz e relatar una historia colectiva de esperanza.

La nueva colección está inspirada en la bandera 'More Color, More Pride'.

Esta nueva colección es solo una parte de su plan de comunicación con motivo del día del Orgullo de 2020. Con un enfoque 365, Converse también se compromete a apoyar los movimientos para un cambio social positivo y amplificar las voces de los jóvenes a medida que generan progreso para construir el futuro en el que creen. A

medida que la marca celebra su quinto aniversario celebrando el Orgullo, Converse se enorgullece de haber donado más de un millón de dólares en apoyo de organizaciones LGBTQIA + locales y globales, incluido su antiguo socio It Gets Better Project.

La colección Pride de Converse nace de la red de empleados LGBTQIA + de la compañía, que además respalda cada paso del viaje de Pride, desde la ideación hasta el diseño del producto, el marketing y el apoyo a la comunidad, y que desde entonces se ha convertido en una celebración anual que reúne a la comunidad y sus aliados en Boston y más allá.

