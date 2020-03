Dockers presenta la guía definitiva para ir bien vestido al trabajo sin usar un traje

Dockers presenta The New Casual Book, una completa guía visual de estilo y continuación de la guía Casual Business Wear que dio el pistoletazo de salida al Casual Fridays en los noventa. Esta guía, que está en manos de 25.000 responsables de Recursos Humanos en los Estados Unidos, proponía que los empleados cambiaran el traje por unos pantalones chinos los viernes, como primer paso. ¡Funcionó!

Los estudios revelan que ocho de cada diez millennials no se sienten seguros a la hora de escoger qué ponerse para el trabajo (The Work Dress Code Study, We Are Testers, 2019). Hoy, las empresas son cada vez más conscientes de cómo la expresión personal mejora el rendimiento, pero la libertad al escoger qué ponerte no debería ser demasiado abrumadora.

El 75% de los trabajadores europeos reconoce necesitar ayuda para vestir de manera más informal. The New Casual Book te anima a dictar tus propias normas y, al mismo tiempo, te ayuda a tomar las decisiones adecuadas en cuanto a la vestimenta. Tras una introducción a los distintos tipos de moda informal, la guía proporciona inspiración y consejos útiles para todo tipo de situaciones, desde vestirse para el trabajo como para ir al parque con los niños. He aquí dos fragmentos de la guía:

1. Entrevista de trabajo

La guía ofrece consejos para ir impecable y cómodo a una entrevista de trabajo.

Las entrevistas de trabajo son importantes por muchos motivos: has decidido poner en marcha grandes cambios en tu vida y quieres transmitir que eres ese tipo de persona que supera las expectativas. Vístete como la persona que aspiras a ser:

Cuadros pequeños, grandes habilidades. Las camisas a cuadros pequeños transmiten conocimientos y rectitud, haciendo visible tu diligencia en el lugar de trabajo.

Muestra tu creatividad de la cabeza a los pies. Si aspiras a un puesto creativo, comienza tu outfit con un par de zapatillas deportivas. Haz una declaración de intenciones comenzando por los pies y completa tu estilo con colorido y elegancia.

2. Viaje de negocios

Ser previsor con los estilismos necesarios es muy importante en un viaje de negocios.

Un viaje de negocios exitoso comienza con una maleta bien hecha. El viaje ideal es el que fluye sin sobresaltos desde el aeropuerto hasta tu destino; con suerte, con tiempo para el relax.

La versatilidad es tu pasaporte. Juega sobre seguro y escoge un vestuario que se adapte a los planes formales y de ocio al mismo tiempo. Para ello, nada como mezclar camisas, polos o camisetas de acuerdo con la situación.

Olvida los "por si acaso": anticípate. Prepara un outfit para cada día y ahorrarás tiempo en la toma de decisiones cuando llegues a tu destino.

Deja atrás las arrugas. Algunos tejidos se adaptan mejor a los viajes que otros: sedas, lanas, mezclas de algodón, telas polares o de microfibras son muy cómodas y, al mismo tiempo, mantienen su forma.

