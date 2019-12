Wonder, el sistema revolucionario que aumenta los glúteos sin deporte ni cirugía

Wonder, el sistema revolucionario que mejora los glúteos.

La "operación polvorón" ya está en marcha, se acercan las fiestas navideñas y hay que evitar no coger esos 3 kilos de más que según algunos estudios, suele engordar cada español como media por estas fechas. Además de aumentar grasa en piernas o abdomen, nuestro trasero se ensancha y crece pero no como nos gustaría, lo mejor es tomar medidas desde semanas antes y marcarse un plan, incluyendo técnicas sin cirugía ni necesidad de hacer deporte como Wonder, un sistema revolucionario y totalmente novedoso que además los endurece, los da forma y los levanta.

Desde siempre hemos sabido que para tener un buen trasero es necesario practicar mucho deporte, hacer mucha sentadilla y plantearnos una buena alimentación lejos de la denostada bollería industrial y otros dulces, cosa que solemos hacer siempre a primeros de año cuando nos fijamos unos propósitos que casi nunca cumplimos. Para tener unos buenos glúteos tipo Nicki Minaj (36 años) o Kim Kardashian (39) se necesita disciplina, tanto deportiva como nutricional, pero si no nos gusta acudir al gimnasio ni tampoco tenemos tiempo de hacer ejercicios en casa, basta con caminar lo más que podamos, subir escaleras aunque tengamos abajo el ascensor y también, recurrir a los nuevos métodos que la tecnología pone a nuestro servicio, caso de Wonder, lo último para aumentar y levantar glúteos de manera no invasiva.

El método wonder te ayuda a tonificar y elevar con pocas sesiones.



Rápidos resultados en pocas sesiones

El sistema Wonder trabaja simultánea y directamente en cuatro grupos musculares e indirectamente en más de doce, produciendo contracciones extremas y controladas en más de veinte músculos a la vez, desde los más superficiales a lo más profundos. La tecnología incluye la combinación de emisiones electromagnéticas y de electroestimulación de alta intensidad, la forma más rápida, segura y efectiva de lograr un cuerpo 10 en un tiempo récord.



En una sesión semanal de solo 25 minutos, una persona puede activar simultánea e intensamente cuatro de los más importantes grupos musculares: por supuesto glúteos, pero también abdomen, cuádriceps y femorales, fortaleciendo, reafirmando y tonificando. Además, Wonder permite obtener resultados inmediatos y permanentes en tratamientos de pérdida de peso rápida y segura, tonificación, regeneración muscular, rehabilitación, reducción de la celulitis y rejuvenecimiento.

Wonder, un método novedoso que ayuda a mejorar los glúteos.



¿Qué consigues con Wonder?

1. Unos glúteos firmes, grandes y duros con rápidos resultados. Una sola sesión de tratamiento nos quita sólo 25 minutos y no requiere tiempo de recuperación. Con dos tratamientos por semana es suficiente para obtener resultados satisfactorios para la mayoría de personas.



2. El aumento de la musculatura en glúteos y piernas y la disminución de la circunferencia abdominal, así como la mejora del estado físico, y la apariencia de la piel, visibles de forma permanente entre cuatro y seis semanas, por supuesto, siempre dependiendo de la condición física al comienzo del entrenamiento y el comportamiento nutricional de la persona.

Una mujer usando el método Wonder.



3. Es un sistema de remodelación corporal total que soluciona unos de los problemas estéticos más comunes y demandados actualmente: la pérdida de masa muscular específicamente en glúteos. Puede aplicarse a todo tipo de personas sin diferencia de edad, sexo o estado físico.

4. Los músculos más flácidos se rehabilitan y fortalecen, además mejora el flujo sanguíneo del tejido circundante, combatiendo también la celulitis y la acumulación de grasa localizada.

