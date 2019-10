Los cuatro colores que necesitas para una perfecta manicura de Halloween

Rojo sangriento, naranja calabaza, blanco calavera y negro telaraña. No necesitarás más que estos colores para improvisar cualquier manicura por Halloween, una de las noches más esperadas y divertidas del año.

El disfraz de este 2019 será presumiblemente el de Joker de Joaquín Phoenix (44 años) o la Harley Quinn de Margot Robbie (29) en Aves de presa, que tiene previsto su estreno americano en febrero de 2020, pero igualmente podremos lucir nuestras uñas con cualquier disfraz clásico con peinado y maquillaje ad hoc, como nos cuentan Stephani Torres de los centros Twenty NLB y Zulamith Evaly, de la firma norteamericana ORLY.

Rojo sangriento de la firma Orly.

Los centros Twenty NLB de Madrid apuestan un año más por el rojo, el blanco hueso, el negro clásico y cómo no, el imprescindible naranja calabaza (pumpkin) además de todo tipo de nail art con telarañas, fantasmas, brujitas o vampiresas, que quedan muy bien en manicuras que simulan telarañas en blanco y la base de la uña en color negro: "Cada año se llevan la palma los mismos tonos, el rojo por la sangre, el negro por lo tétrico y el naranja por la típica costumbre americana de las calabazas por Halloween. Sólo las chicas más jóvenes y atrevidas optan por nail art y toda esa simbología relacionada con cruces, murciélagos, arañas, calaveras o huesos" – apunta Stephani Torres, manicurista de Twenty NLB Retiro.

Esta profesional sugiere a su vez dejar crecer las uñas durante semanas antes, para lucirlas bien largas sin tener que recurrir a extensiones de gel: "En cuánto a la forma, nada de redondearlas, elegir uñas afiladas es lo mejor, el look es más real y sin duda más aterrador, por supuesto con el negro como protagonista o bien azul marino, gris oscuro o un buen diseño a juego".

Las propuestas de ORLY por Halloween

Colores de Orly para Halloween.

A las manicuras estilo pumpkin, conviene acompañarlas con un toque de verde que las haga resaltar aún más, así como probar con otras tipo Bloody Mary si piensas disfrazarte de Carrie, con todo en rojo haciendo ondas de sangre y con la base más clara, o simulando la noche de los muertos vivientes, optando por una base de ojos fuera de órbita, vísceras o dientes afilados, siempre con los colores de la firma ORLY, que presenta multitud de tonos para esa noche.

"Apostamos por el Sunset Blvd o el Red Flare por su parecido con la sangre y vísceras, por el Front Page y Up All Night si te disfrazas de esqueleto o el Celebrity Spotting para un total look de vampiresa. La calabaza no puede faltar y podemos recrearla con el Cahuenga Pass, resaltando ojos, nariz y boca con el negro Liquid Vinyl, combinación de colores que se puede también utilizar para reemplazar la tradicional francesa, usando uno de ellos de color base y otro para la línea de la sonrisa. Entre los blancos, si te vas a cubrir con una sábana al estilo fantasma, el más idóneo es White Tips, también para resaltar en nail art colmillos de vampiro, huesos o calaveras" – comenta Zulamith Evaly, representante de ORLY para España y Portugal.

