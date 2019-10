Abrigos y 'parkas' con relleno térmico: las innovadoras prendas que necesitas este invierno

Springfield, la firma de moda casualwear de Tendam, lanza la campaña KEEP IT WARM! con dos protagonistas muy especiales: la artista ilustradora, Ana Jarén y un campeón del mundo de snowboard, Lucas Eguibar. Ambos comparten su estilo de vida y experiencias junto a la nueva propuesta de la marca para esta temporada de OI´19, en donde el color y la innovación son el mejor tándem para presentar los valores de la nueva colección KEEP IT WARM!

Ana Jarén y Lucas Eguibar se convierten en embajadores de esta colección, la cual no solo se adapta a sus diferentes estilos de vida, sino que se convierte en una pieza única para disfrutar de sus experiencias. Ana, artista ilustradora, afirma que "no podría vivir sin color" y encuentra en la nueva colección de Springfield un aliado con el que recorrer las calles en busca de inspiración.



Lucas, deportista español ganador de dos medallas en el Campeonato Mundial de Snowboard en 2017, apuesta por la innovación y la vida en la naturaleza rodeado de nieve, pero sin renunciar al ámbito más urbano, por lo que Springfield es una elección clara para él.

Modelo con abrigo de la colección 'Keep it warm!' de Springfield.

La colección: Keep it warm!

Springfield continua en su apuesta por la innovación y este otoño-invierno 19 estrena su primera colección de outerwear compuesta por abrigos, chaquetas, chalecos y parkas elaboradas a partir de rellenos térmicos alternativos, altamente aislantes, ligeros y con opciones water repellent. Además, estos productos son respetuosos con el medio ambiente y cruelty free.

Este conjunto de modelos man & woman que conforman la colección KEEP IT WARM! contiene diferentes certificaciones como: DupontTM SoronaR, relleno sostenible y renovable compuesto a partir de un biopolímero cuya producción es mucho más eficiente que el poliéster; NeokdunR, pluma reciclada 100% natural y biodegradable producida a través de procesos innovadores que evitan el uso de productos perjudiciales para el medio ambiente; o RDS (Responsible Down Standard), certificado que avala el uso de rellenos de pluma obtenidos sin maltrato animal.

Abrigos de plumas obtenidas sin maltrato animal.

Una apuesta por la innovación con el fin de hacer la vida más fácil y cómoda a los usuarios a través de prendas novedosas de calidad que, además de ser fieles al estilo casual y contemporáneo de la marca, conectan con los intereses y preocupaciones del chico y la chica Springfield en temas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

El concepto: About Winter!

Para esta campaña, Ana Jarén y Lucas Eguibar se convierten en narradores de sus propias historias, en concreto de aquellas que transcurren durante el invierno. ABOUT WINTER es el marco protagonista en el que ambos personajes nos muestran su día a día durante esta estación, una visión muy personal de todo aquello que les inspira en sus respectivas experiencias invernales.

Springfield conecta con estas historias a través de su nueva colección de abrigos KEEP IT WARM!, compuesta por prendas de abrigo como parkas o chalecos, que se integran perfectamente a la narrativa de ambos personajes. Ana, ilustradora, vive en una búsqueda constante de inspiración, mientras que Lucas, deportista, vive rodeado de naturaleza y por supuesto la nieve. Ambos se enfrentan a retos continuos y en esta campaña veremos cómo la colección KEEP IT WARM! los acompaña.

Modelo con abrigo de Springfield.

El concepto queda reflejado tanto en las gráficas de la campaña como en las piezas de vídeo en donde coge forma este ABOUT WINTER! La campaña se activará a finales de octubre a nivel global, y podrá verse en plataformas digitales y prensa de moda, así como en los espacios propios de la marca. También estará disponible en la web y redes sociales de Springfield, desde donde se podrá acceder a contenido exclusivo y a muchas sorpresas más.

