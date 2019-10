Mango tiene el jersey que querrás estas navidades

Navidad es tiempo de amor, reuniones familiares, regalos, mazapanes, villancicos y Mariah Carey (49 años) entonando en bucle su eterno All I want for Christmas is you. Más allá de cuestiones emocionales, las Pascuas también son la ocasión ideal para recuperar la ropa de invierno o renovar tu vestuario: las temperaturas bajan, la lluvia no da tregua y la nieve cae sin piedad.

Para combatir el incontrolable descenso de los grados centígrados, Mango ha diseñado una prenda que tiene visos de convertirse en el objeto de deseo de toda mujer fashionista. Se trata de un suéter de punto con lentejuelas, de color marrón y con diseño de estampado tipo navideño. Oversize, con cuello redondo, manga larga y terminaciones de canalé, la originalidad de la prenda reside fundamentalmente en los apliques decorativos con efecto brillante.

Jersey de Mango.

Versátil y fácil de combinar, el jersey que con total seguridad se convertirá en el best-seller de la firma catalana estas navidades tiene un precio de 39'99 euros. Las opciones para complementarlo son infinitas. Por ejemplo, la modelo de Mango lo lleva con unos pantalones jeans Slouchy (modelo Regina) en color blanco roto, de tubo y con dobleces en los bajos. Su precio, 29'99 euros. El toque punk al outfit navideño lo aporta el botín Chelsea masculino de tacón cuadrado. En piel, de color negro y con punta redonda, también de la casa catalana con proyección internacional, el zapato tiene un precio de 59'99 euros.

Modelo con jersey, jeans 'slouchy' y botines Chelsea.

Y si el jersey cerrado no te convence pero el estampado te apasiona, Mango también ha diseñado la opción del cárdigan. Exactamente igual, de punto con lentejuelas, de mismo tono marrón y con diseño estampado. Sin botonadura, totalmente abierto, con manga larga y terminaciones de canalé. En este caso, la maniquí lo conjunta con una camisa denim de bolsillos, con costuras decorativas en contraste y cierre de botones en la parte delantera (29'99 euros) y con unos jeans wideleg relaxed-fit con tejido de algodón, trabillas, cinco bolsillos y tiro medio. El precio, según consta en la web, es de 39'99 euros.

Versión en cardigan. Mango

Mango continúa con su estrategia clara de producir piezas atemporales, adaptadas a las tendencias actuales, donde el protagonismo lo adquiere el diseño y la calidad de los tejidos. La simplicidad de esta prenda, creada con uno de los tradicionales motivos de estampado navideño, tiene su toque fresco y shiny en los detalles de las lentejuelas: un nuevo acierto de Mango con previsión clara de convertirse en éxito.

