El bolso que ha conquistado a las mujeres más 'trendy' de Londres

Si existe en el mundo una ciudad donde inspirarse en lo que compete a temas de estilo y moda esa es Londres. El street style y el coolhunting, dos caras de una misma moneda y dos piezas de un mismo puzzle que encajan a la perfección, nacieron a orillas del Támesis.

Allí no solo cohabitan las figuras con más personalidad del fashion world sino que existen prestigiosas escuelas que han entregado grandes nombres a la actual industria de la moda internacional. Este es el caso de LarAllan, la firma británica de exclusivos bolsos de lujo que ha conseguido posicionarse en los antebrazos de las mujeres más trendy de la ciudad.

Su cabeza pensante es Lara Olutunbi, directora creativa nacida en Londres y que debutó hace apenas un año con su primera colección de clutches. Estos bolsos se caracterizan precisamente por ser piezas elegantes -a la par que chic- realizadas exclusivamente por artesanos en Europa.

Algo que distingue a los bolsos de LarAllan es que tienen su propio nombre de pila. La colección de 2019 se compone concretamente por cuatro piezas: The Boomie, The Molly, The Babi y The Kofo. Estos cuatro bolsos -cuyo precio es de 595 euros- tienen la particularidad de ser triangulares y de diferentes colores: rojo, rosa y negro.

Para la comodidad de quien lo porte lleva una cadena en color bloque o en carey. El triángulo principal porta el rostro de una mujer. Un homenaje de la diseñadora que reivindica, impregna y potencia en estas cuatro piezas el poder de la feminidad y de la cultura africana.

