Russell Brand dijo a una de sus víctimas "no seas aguafiestas" mientras la violaba en un baño: el escalofriante relato de ella

El juicio al actor Russell Brand por varios delitos sexuales a diferentes mujeres ha celebrado este lunes, 19 de octubre, una nueva sesión en la que se ha podido escuchar el escalofriante testimonio de su tercera víctima.

Ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres (Reino Unido) la mujer ha asegurado que se sintió "asustada, conmocionada e incrédula" tras la presunta violación que denuncia haber sufrido en 2004.

Según declaró, conoció a Brand en una fiesta de cumpleaños en Soho en julio de 2004. Por aquel entonces ella trabajaba en la MTV en el programa Big Brother's Big Mouth. La conversación con el actor y humorista duró apenas unos segundos antes de que él la agarrara y la llevara hasta los baños, donde supuestamente se produjo la violación oral.

Llegada de Rusell Brand al juicio. EFE

"Sucedió muy rápido. No es algo que uno espere que le pase, sobre todo después de haber salido a tomar unas copas", ha declarado la presunta víctima, que tuvo la sensación de estar "viendo una película de algo que te estaba sucediendo".

"Recuerdo una sonrisa extraña y maníaca que se cernía sobre mí. Estaba completamente conmocionada. Entonces, literalmente, me agarró del brazo y me arrastró hasta los baños".

Rompiendo a llorar durante la declaración, la mujer dijo que Brand cerró la puerta con llave, saltó encima del inodoro, se bajó la cremallera del pantalón y le acercó el pene a la boca. "Me dijo: 'Vamos, vamos, no seas aguafiestas'. O algo por el estilo. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer", añadió.

La supuesta víctima ha explicado que en su conversación previa no hubo ningún tipo de coqueteo, tan solo hablaron de su participación en GH. "Que hiciera eso tan descaradamente en un lugar público -se refiere a arrastrarla al baño- con alguien a quien acababa de conocer fue una completa sorpresa para mí, no supe cómo asimilarlo".

La mujer ha reconocido que, en el momento de los hechos, no sabía que lo ocurrido podía clasificarse como violación por sexo oral forzado. "No, para ser honesta, no sabía que eso era cierto", ha respondido al fiscal.

El actor enfrenta múltiples cargos de violación, agresión sexual y agresión indecente. EFE

Además, ha explicado que no denunció los hechos en su momento porque Brand era entonces una persona muy conocida y temía que su palabra no fuera creída frente a la del presentador. "Pensaba que las probabilidades no estaban a mi favor. En aquella época, no te creían si eras mujer. Era una cultura machista", ha afirmado.

El abogado de Brand, Ian Winter KC, ha sugerido que lo ocurrido fue una "actividad consentida" y que se limitó a "besos y caricias" en circunstancias "muy insatisfactorias", versión que ella ha negado rotundamente.

La defensa también le ha preguntado por qué no denunció durante el movimiento MeToo. La acusadora ha respondido que esperaba que otra persona diera el primer paso: "No quería ser la primera en hacerlo. Cuando eres una vocecita, no sabes si te van a escuchar o a creer".

"Fue una decisión muy importante el finalmente alzar la voz y contar lo que me había sucedido", ha declarado ante el jurado.

La declaración de esta tercera acusadora es una de las piezas centrales de la segunda semana del juicio. La acusación sostiene que Brand actuó como un "depredador sexual", mientras que el acusado mantiene que los encuentros fueron consentidos.

Laura Gallacher acompañando a su marido al juicio. EFE

Russell Brand enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente, presuntamente ocurridos entre 1999 y 2009. El juicio comenzó el pasado miércoles, con la presentación de los argumentos de la fiscalía contra el actor.

Su mujer, Laura Gallacher, no se separa de él y le está acompañando regularmente a los tribunales mientras continúa el procedimiento. La pareja se casó en agosto de 2017 y tienen tres hijos en común (dos niñas y un niño).