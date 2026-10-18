Cindy Crawford rompe su silencio tras la muerte de su hijo, Presley Gerber: "Hasta que nos volvamos a encontrar"
La modelo ha compartido un emotivo mensaje junto a su marido, Rande Gerber y su hija, Kaia Gerber, casi un mes después del fallecimiento del joven.
Más información: Cindy Crawford y Rande Gerber reaparecen juntos en público 20 días después de la muerte de su hijo Presley: serios y de la mano
Cindy Crawford (60 años) ha encontrado las palabras para expresar el dolor más difícil de afrontar para una madre.
La modelo ha roto su silencio público tras la muerte de su hijo Presley Walker Gerber, fallecido el pasado 20 de septiembre con apenas 27 años. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que, junto a su marido, el empresario Rande Gerber, y su hija pequeña, la también modelo y actriz Kaia Gerber, rinde homenaje al joven con una declaración de amor y despedida.
"Estamos más que desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", comienza el mensaje, que acompaña una fotografía en blanco y negro de Presley.
La familia reconoce que el dolor es inmenso, pero también expresa su agradecimiento por haber compartido 27 años con él. "Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años", escribe la modelo, que reivindica la sensibilidad y la bondad de su hijo.
La despedida continúa con unas palabras que resumen el vínculo que les unía: "Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre".
Crawford y su marido aseguran sentirse orgullosos de la persona en la que se convirtió Presley y destacan que llegó al mundo con "bondad y vulnerabilidad".
La modelo también agradece las muestras de cariño recibidas durante estas semanas, tanto de personas cercanas como de desconocidos que han compartido su tristeza.
"Estamos agradecidos por el derrame de amor y apoyo de tantos que conocen y aman a nuestra familia e incluso desconocidos que sienten nuestro dolor", señala.
El mensaje concluye con una frase que deja entrever la profundidad de su pérdida: "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce chico. Te amamos por siempre".
El texto, firmado por "mamá, papá y Kaia", constituye una de las declaraciones más personales de la familia desde que se conoció la noticia del fallecimiento. Hasta ahora, los Gerber habían pedido discreción para atravesar un momento especialmente doloroso.
La publicación incluye además un agradecimiento al fotógrafo Sebastian Faena por haber capturado la imagen elegida para recordar al joven.
El mensaje íntegro de Cindy Crawford y su familia
"Estamos más allá del corazón roto por perder a nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos tan bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Él es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre.
Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad. Estamos agradecidos por el derramamiento de amor y apoyo de tantos que conocen y aman a nuestra familia e incluso extraños que sienten nuestro dolor.
Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia.
Gracias a Sebastian Faena por capturar esta hermosa imagen".
La muerte de Presley Gerber, una investigación abierta
La despedida de Cindy Crawford llega después de semanas marcadas por la incertidumbre sobre las circunstancias del fallecimiento de su hijo. Presley murió el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Tenía 27 años.
Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, los servicios de emergencia recibieron un aviso a las 9:35 de la mañana por una posible parada cardiaca. Los primeros informes también aludieron a una posible sobredosis.
En un comunicado difundido el 21 de septiembre, el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD) informó que los agentes encontraron a Presley sin vida al llegar al centro de rehabilitación.
Las autoridades añadieron en dicho escrito que los detectives de la policía de Santa Mónica estaban investigando la muerte como una posible sobredosis y que no había indicios de que se tratara de un crimen.
La autopsia se practicó el 21 de septiembre, pero las autoridades comunicaron que no podían determinar todavía ni la causa ni la manera de la muerte. Era necesario realizar pruebas adicionales, cuyos resultados podían tardar semanas o meses.
La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, y la investigación sobre el fallecimiento de Presley continúa en curso.
El diario Los Angeles Times informó posteriormente de que los investigadores trataban de averiguar la procedencia de las sustancias que podrían haber intervenido en el deceso y examinaban también las circunstancias del centro de rehabilitación en el que se encontraba.
Una familia que trató de acompañarlo en su recuperación
La muerte de Presley también ha puesto el foco en el largo proceso que, según las informaciones publicadas, atravesó su familia para ayudarle.
Fuentes cercanas citadas por People aseguraron que Cindy Crawford y Rande Gerber llevaban años buscando recursos para su hijo, entre ellos terapia, programas de rehabilitación tanto residenciales como ambulatorios y distintos tratamientos complementarios.
Kaia, por su parte, había explicado que la transparencia de su hermano le parecía valiosa, ya que había optado por compartir públicamente su experiencia. "Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos", confesó.
Ahora, el mensaje de Cindy Crawford deja a un lado los detalles médicos y la investigación policial para centrarse en lo esencial: el recuerdo de un hijo al que define como un alma que se presentó al mundo sin intentar ocultar nunca su fragilidad.
Cronología: los años de lucha de Presley Gerber con la salud mental y las adicciones
2016-2018 | Sus primeros pasos en la moda
Presley comenzó a desfilar en la adolescencia y trabajó para distintas firmas internacionales.
En 2018 protagonizó junto a su madre un anuncio de Pepsi para la Super Bowl. Mientras su carrera avanzaba, el joven también tuvo que afrontar dificultades personales que años después compartiría públicamente.
2019 | Un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol
Presley fue detenido y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.
Según las informaciones publicadas entonces, fue condenado a tres años de libertad condicional y obligado a completar un programa relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol, además de realizar trabajos comunitarios.
Este episodio forma parte de su biografía, aunque no demuestra por sí mismo la existencia de una adicción.
2020 | El tatuaje con el que expresó sentirse incomprendido
El modelo se tatuó la palabra "misunderstood" —"incomprendido"— debajo del ojo derecho. Aquella decisión generó una gran repercusión mediática. Posteriormente se quitó el tatuaje.
Con el tiempo, Presley hablaría de sus problemas emocionales y de su sensación de no haber encontrado siempre la ayuda que necesitaba.
2023 | Habla públicamente de su salud mental
Durante su participación en el pódcast Studio 22, Presley explicó que la salud mental era una parte fundamental de su vida y que quería utilizar su plataforma para ayudar a otras personas.
Defendió la importancia de hablar sin prejuicios sobre la depresión, el sufrimiento psicológico y las dificultades que pueden atravesar quienes buscan recuperarse.
Julio de 2025 | Relata cómo cambió su vida
En un vídeo publicado en Instagram, recordó que había pasado gran parte de su infancia practicando deporte y disfrutando del mar.
Explicó que los cambios en su rutina, la entrada en el mundo laboral y el aumento de la medicación habían afectado a su bienestar.
Noviembre de 2025 | Crea Mental Health Mondays
Presley impulsó una serie de publicaciones y vídeos dedicada a la salud mental, con la intención de abrir conversaciones sobre cuestiones que muchas personas ocultan.
Tras tomarse un tiempo alejado de las redes para cuidar de sí mismo, anunció que quería regresar con una actitud más consciente y seguir contribuyendo a que otros pudieran hablar de sus dificultades.
Diciembre de 2025 | Expone sus dificultades con la medicación
En uno de sus testimonios más personales, habló de los ataques de pánico y de los medicamentos que tomaba, entre ellos buprenorfina, alprazolam —comercializado como Xanax— y diazepam, conocido como Valium.
Expresó su temor ante los posibles síntomas de abstinencia y su preocupación por la falta de orientación que sentía haber recibido. También mencionó el ejercicio, dejar el alcohol y alejarse de determinados ambientes como aspectos que intentaba incorporar a su vida.
Marzo de 2026 | Comparte su experiencia con la ibogaína
Presley publicó imágenes y vídeos relacionados con un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicodélica que se investiga por su posible utilidad frente a determinadas adicciones. Su publicación mostraba que seguía buscando alternativas para afrontar sus problemas.
Agosto de 2026 | Kaia Gerber habla del impacto familiar
En una entrevista con Vogue, publicada en agosto, su hermana Kaia abordó la larga lucha de Presley contra las drogas y cómo la situación había afectado a toda la familia.
Explicó que, en ocasiones, había dejado sus propias necesidades en segundo plano para no añadir más preocupaciones a sus padres. También elogió la decisión de su hermano de mostrarse vulnerable y hablar abiertamente de sus dificultades.
20 de septiembre de 2026 | Muere a los 27 años
Presley fue encontrado sin vida en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. Las autoridades iniciaron una investigación ante la sospecha de una posible sobredosis. Su familia solicitó privacidad mientras afrontaba la pérdida.
21-23 de septiembre de 2026 | Autopsia e investigación
La autopsia quedó completada, pero la causa y la manera de la muerte siguieron pendientes de determinación. Los investigadores estudiaban la posible intervención de sustancias y su procedencia.
18 de octubre de 2026 | Cindy Crawford le dedica su despedida
Casi un mes después del fallecimiento, la modelo publica el mensaje que firma junto a Rande y Kaia. La familia recuerda a Presley por su bondad, su sensibilidad y el amor que compartió con ellos, al tiempo que agradece el apoyo recibido desde la muerte del joven.