Cindy Crawford rompe su silencio tras la muerte de su hijo, Presley Gerber: "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Cindy Crawford (60 años) ha encontrado las palabras para expresar el dolor más difícil de afrontar para una madre.

La modelo ha roto su silencio público tras la muerte de su hijo Presley Walker Gerber, fallecido el pasado 20 de septiembre con apenas 27 años. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que, junto a su marido, el empresario Rande Gerber, y su hija pequeña, la también modelo y actriz Kaia Gerber, rinde homenaje al joven con una declaración de amor y despedida.

"Estamos más que desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", comienza el mensaje, que acompaña una fotografía en blanco y negro de Presley.

La familia reconoce que el dolor es inmenso, pero también expresa su agradecimiento por haber compartido 27 años con él. "Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años", escribe la modelo, que reivindica la sensibilidad y la bondad de su hijo.

La despedida continúa con unas palabras que resumen el vínculo que les unía: "Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre".

Crawford y su marido aseguran sentirse orgullosos de la persona en la que se convirtió Presley y destacan que llegó al mundo con "bondad y vulnerabilidad".

La modelo también agradece las muestras de cariño recibidas durante estas semanas, tanto de personas cercanas como de desconocidos que han compartido su tristeza.

"Estamos agradecidos por el derrame de amor y apoyo de tantos que conocen y aman a nuestra familia e incluso desconocidos que sienten nuestro dolor", señala.

El mensaje concluye con una frase que deja entrever la profundidad de su pérdida: "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce chico. Te amamos por siempre".

El texto, firmado por "mamá, papá y Kaia", constituye una de las declaraciones más personales de la familia desde que se conoció la noticia del fallecimiento. Hasta ahora, los Gerber habían pedido discreción para atravesar un momento especialmente doloroso.

La publicación incluye además un agradecimiento al fotógrafo Sebastian Faena por haber capturado la imagen elegida para recordar al joven.

Presley Gerber junto a su madre Cindy Crawford en una imagen de 2024. Allison Dinner Efe / Epa

El mensaje íntegro de Cindy Crawford y su familia

"Estamos más allá del corazón roto por perder a nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos tan bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Él es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre.

Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad. Estamos agradecidos por el derramamiento de amor y apoyo de tantos que conocen y aman a nuestra familia e incluso extraños que sienten nuestro dolor.

Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia.

Gracias a Sebastian Faena por capturar esta hermosa imagen".

Presley Gerber. Getty Images

La muerte de Presley Gerber, una investigación abierta

La despedida de Cindy Crawford llega después de semanas marcadas por la incertidumbre sobre las circunstancias del fallecimiento de su hijo. Presley murió el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Tenía 27 años.

Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, los servicios de emergencia recibieron un aviso a las 9:35 de la mañana por una posible parada cardiaca. Los primeros informes también aludieron a una posible sobredosis.

En un comunicado difundido el 21 de septiembre, el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD) informó que los agentes encontraron a Presley sin vida al llegar al centro de rehabilitación.

Las autoridades añadieron en dicho escrito que los detectives de la policía de Santa Mónica estaban investigando la muerte como una posible sobredosis y que no había indicios de que se tratara de un crimen.

La autopsia se practicó el 21 de septiembre, pero las autoridades comunicaron que no podían determinar todavía ni la causa ni la manera de la muerte. Era necesario realizar pruebas adicionales, cuyos resultados podían tardar semanas o meses.

La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, y la investigación sobre el fallecimiento de Presley continúa en curso.

El diario Los Angeles Times informó posteriormente de que los investigadores trataban de averiguar la procedencia de las sustancias que podrían haber intervenido en el deceso y examinaban también las circunstancias del centro de rehabilitación en el que se encontraba.

Presley Gerber, su hermana Kaia, Cindy Crawford y Rande Gerber. Getty Images

Una familia que trató de acompañarlo en su recuperación

La muerte de Presley también ha puesto el foco en el largo proceso que, según las informaciones publicadas, atravesó su familia para ayudarle.

Fuentes cercanas citadas por People aseguraron que Cindy Crawford y Rande Gerber llevaban años buscando recursos para su hijo, entre ellos terapia, programas de rehabilitación tanto residenciales como ambulatorios y distintos tratamientos complementarios.

Kaia, por su parte, había explicado que la transparencia de su hermano le parecía valiosa, ya que había optado por compartir públicamente su experiencia. "Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos", confesó.

Ahora, el mensaje de Cindy Crawford deja a un lado los detalles médicos y la investigación policial para centrarse en lo esencial: el recuerdo de un hijo al que define como un alma que se presentó al mundo sin intentar ocultar nunca su fragilidad.