Laura Bozzo, ingresada y operada de urgencia en un hospital en Acapulco tras sufrir fuertes dolores abdominales

La presentadora peruana Laura Bozzo (75 años) ha sido hospitalizada de emergencia en un hospital en Acapulco (México) donde ha tenido que ser intervenida de urgencia tras presentar fuertes dolores abdominales.

Según los detalles médicos ofrecidos por su representante, la famosa periodista comenzó a sentir que algo no estaba bien cuando unas pequeñas molestias se convirtieron en cuestión de horas en un dolor paralizante.

La conductora fue trasladada rápidamente a uno de los centros médicos de referencia de la bahía mexicana donde el equipo médico vio conveniente realizar una operación de manera inmediata.

Laura Bozzo en una imagen de archivo. Getty Images

El diagnóstico ha confirmado que Bozzo presentaba una úlcera duodenal perforada, una complicación médica grave, que de no tratarse a tiempo puede derivar en problemas graves de salud, incluso morir.

Aunque la operación ha sido un éxito, según los doctores que le han atendido, el estado de salud de la peruana sigue siendo delicado.

Este pasado miércoles, 14 de octubre, Bozzo fue trasladada en ambulancia desde Acapulco hacia la Ciudad de México para continuar su recuperación y recibir atención especializada. El trayecto, de unos 380 kilómetros por la Autopista del Sol, se ha realizado con vigilancia médica constante de sus signos vitales.

Los médicos deberán evaluar en los próximos días la evolución de la cicatrización y descartar posibles complicaciones, como un nuevo sangrado o una infección abdominal.

La noticia sobre su estado de salud ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, aunque su entorno insiste en que se encuentra estable y acompañada en todo momento.

El fenómeno Laura Bozzo en España

Laura Bozzo en 'Gran Hermano 8'. Telecinco

Laura Bozzo se hizo muy conocida en España a comienzos de los 2000 gracias a Crónicas Marcianas, que emitía fragmentos de su polémico programa peruano Laura en América. Su estilo explosivo -gritos, enfrentamientos, lágrimas y casos sociales llevados al límite- encajó de lleno con el late night más irreverente de Telecinco.

En 2007, Telecinco la fichó para conducir La tarde de Laura, un talk show semanal previsto para los sábados por la tarde. Era presentada entonces como el “fichaje estrella” de la cadena, aunque el proyecto acabó cancelándose.

La cadena nunca llegó a explicar los moptivos de aquella decisión, pero la realidad es que no llegó a emtirse ningún programa.

En 2023 regresó como concursante de Gran Hermano VIP 8, donde se convirtió en finalista y terminó en cuarto lugar. Su salida fue tan sonada como su paso por el programa. Al escuchar su nombre, se mostró decepcionada, hizo las maletas y abandonó el plató sin despedirse de sus compañeros ni participar en la entrevista con Marta Flich (48).