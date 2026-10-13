El actor RJ Mitte ('Breaking Bad') se ha "quitado la vida" a los 34 años: la dura carta de su padre en la ficción, Bryan Cranston

La industria de la televisión y los millones de seguidores de Breaking Bad lloran una trágica pérdida. El actor RJ Mitte, mundialmente conocido por su papel de Walter White Jr. (Flynn), ha fallecido a los 34 años de edad en la localidad de Brownsville, Texas.

La confirmación de la trágica pérdida ha acontecido este pasado lunes, 12 de octubre. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", ha informado TMZ.

Este medio, además, ha revelado en las últimas horas que se ha tratado de un suicidio. Sumido en una "profunda desesperación", Bryan Cranston (70 años), padre de RJ Mitte en la ficción, ha roto su silencio tras conocer el trágico desenlace. Le ha dedicado una emotiva y dura carta.

El actor, en un acto público. Gtres

El veterano actor ha calificado de "especialmente devastador" que el joven hubiera decidido quitarse la vida y compartió unas emotivas palabras en su memoria.

"RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto", ha escrito un desgarrado Cranston.

"Lo conocí cuando solo tenía 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que ese desafío fuera una excusa".

"Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación". Afectado por las preguntas sin respuesta que rodean a una tragedia de esta naturaleza, Cranston reflexiona: "No sé si reunirme con él para almorzar habría cambiado su futuro".

Y abunda: "Pero lo que sí sé es que lo quería y disfruté muchísimo estando con él a lo largo de los años en la serie, y después de que los focos de Breaking Bad se apagaran... Te echaré de menos, hijo".

El impacto del fallecimiento ha sacudido de lleno al reparto principal de la serie. Aaron Paul (47), quien dio vida a Jesse Pinkman, se ha declarado "desconectado y destrozado" ante el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Estoy desconcertado. Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos", ha manifestado el actor, aprovechando el altavoz para enviar un mensaje de prevención: "A quien lea esto, que sepa que te queremos y que no estás solo. Recuérdalo siempre".

RJ Mitte, en un evento. Gtres

Por su parte, Dean Norris, el entrañable tío Hank Schrader en la ficción, ha expresado también su estupor por el repentino adiós de quien vio crecer en los platós de grabación: "Siempre lo cuidé cuando era niño en el set. Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos".

Un ejemplo de superación

Nacido el 21 de agosto de 1992 en Jackson (Mississippi), RJ Mitte fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía tres años.

Aunque durante gran parte de su infancia necesitó el uso de muletas y aparatos ortopédicos, su tenacidad y la práctica intensiva de deporte le permitieron mejorar de forma notable su movilidad en la adolescencia.

Detrás de su estrellato en Hollywood se escondía una historia vital marcada por la responsabilidad prematura. Cuando tenía 12 años, un trágico accidente de tráfico dejó paralizada a su madre, justo un mes después del nacimiento de su hermana pequeña, Lacey.

Ante la ausencia paterna, el joven asumió las riendas de su hogar con solo 13 años, convirtiéndose en el sostén económico de su familia.

En una entrevista concedida a The Guardian en 2016, Mitte describió aquella etapa como algo "aterrador pero absolutamente necesario".

Mitte aprovechó la proyección internacional que le otorgó la serie de la AMC para abogar sin descanso por la representación auténtica de la discapacidad en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento.

Pocos meses antes de su trágico final, el actor envió un mensaje cargado de aliento a los jóvenes que, como él, luchaban diariamente con la parálisis cerebral: "Mi esperanza es inspirar una mentalidad de 'nunca rendirse'".