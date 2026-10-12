Gale, autora de 'Superestrella' de Aitana y 'Copa Vacía': "Shakira tiene los pies en la tierra. Es mamá antes que artista"

Escribió su primera canción a los siete años. Estudió música clásica, guitarra, canto, e incluso ópera, en San Juan, donde hizo sus primeros pinitos en el teatro musical antes de hacer las maletas rumbo a Estados Unidos para labrarse su propio camino en la música.

Tuvo la suerte de nacer en Puerto Rico, una isla convertida en inagotable factoría de talentos internacionales. Un precioso rincón del Caribe del que han salido referentes de la talla de Bad Bunny (32 años), Ricky Martin (54), Rauw Alejandro (33), Daddy Yankee (49), Chayanne (58) o Luis Fonsi (48).

Carolina Isabel Colón Juarbe (36), conocida universalmente como GALE, no es un fenómeno espontáneo. No sale de la nada: es el resultado directo de una disciplina feroz.

Durante los últimos años ha operado en la sombra como el cerebro lírico tras más de 114 canciones del ecosistema pop global. De su pluma han salido himnos generacionales interpretados por gigantes como Shakira (49), Christina Aguilera (45), Juanes (54), Cardi B (33) o Anitta (33).

Suyas son la arquitectura de Copa Vacía o Puntería, el pellizco de El Merengue para Marshmello (34) y Manuel Turizo (26), y esa bomba atómica de 339 millones de reproducciones en Spotify titulada Superestrella, coescrita para Aitana (27).

Su currículum incluye un Latin Grammy por su participación en el álbum Aguilera y la estatuilla a Mejor Canción Alternativa por #Tetas, de Ca7riel (32) y Paco Amoroso (32). Pero estar en un segundo plano se le ha quedado pequeño.

En 2023, la boricua dio el salto definitivo al frente del escenario con Lo Que No Te Dije. Un debut autobiográfico en el que hibrida sin despeinarse pop-punk, eurodance, synth-pop y la actitud callejera del urban-flow. De ahí emergieron proyectiles como Nuestra canción —Top 7 en el Latin Airplay de Billboard— o Problemas.

La crítica cayó rendida: tres nominaciones al Latin Grammy, etiqueta de It Girl por Rolling Stone y un puesto de honor en las listas de lo mejor del año.

Hoy, mientras ultima en el estudio la composición del quinto álbum de Aitana tras marcar el ADN de Cuarto Azul, coescribe con Ana Mena (29) y abre la gira de estadios de Shakira, Gale aterriza en España. No viene a presentarse. Viene a reclamar el espacio de primera línea que lleva toda una vida construyendo.

En su visita a España no ha parado... Ha ofrecido conciertos en los pabellones La Residencia de Shakira, ha actuado con Aitana... ¿Termina de creerse todo esto?

Aún no lo tengo asimilado. La verdad es que no tomo nada por sentado, siempre lo disfruto mucho cuando pasan todas estas cosas. Ahora me siento más enfocada que nunca para poder seguir dando pasos que me acerquen a mis sueños.

¿Cómo está viviendo el éxito y que la gente la conozca no solo como compositora, sino también como cantante?

Lo vivo con mucha emoción, pero también mucho agradecimiento y mucho enfoque. A mí me gusta fluir con la vida, pero también me gusta controlar un poco [risas]. Ahora quiero mantenerme enfocada, sacar el tiempo de estudio, hablar constantemente con mi familia porque estoy lejos de ellos ahora... y me gusta siempre sentirme cerca de ellos.

Le tengo que preguntar por Shakira. Usted ha actuado en La Residencia de la colombiana en Madrid. Además, es compositora de La copa vacía, uno de sus mayores éxitos. ¿Hay algo de Shakira que la gente no conozca aún?

¡Ay, no sé! Ella es súper abierta. Ella para mí es muy down to earth. Es una mujer muy sencilla, con los pies a la tierra. Yo siento que ella proyecta eso en el escenario, aun siendo la estrella que es.

"Shakira es mamá primero y después, estrella"

¿Cómo fue componer juntas una canción de ruptura de una relación (muy conocida) que llega a su fin?

Esa canción la escribimos juntos Dallas James (DallasK), Danny Ocean, Dani Blau, Shakira y yo en su casa. Ella es muy mamá. Es como... mamá primero y después, la artista y su carrera. Eso es lo que noté trabajando con ella y me encanta que sea así. El tema familia lo tiene muy presente, el tema persona.

Cuando 'La copa vacía' nace, ¿ella le advirtió que deseaba componer una canción de ruptura? ¿Cómo se trabaja de manera conjunta en algo tan personal?

Cierto, es algo personal. A veces son hasta premoniciones, pienso yo. A mí me pasa eso componiendo, y quizás a ella también. En ese momento estábamos en Barcelona. Es bonito ver que se pueda componer algo. En ese momento salió la melodía primero, luego el concepto... Después uno empieza como a juntar puntos.

¿O sea, que la letra llega al final?

En este caso, sí. Siempre es diferente. En este caso empezamos a armar los acordes, luego la melodía. Esa melodía vino con alguna letra, con el 'hace rato tengo sed'. Y llegan conceptos que se hablan, como 'tengo sed' o 'copa vacía'.... La cosa se va armando pasito a pasito. Es una idea que uno empieza como a tejer y armar. Es un proceso muy bonito y vulnerable.

Aitana Ocaña, con Gale, cantante y compositora, en una imagen de las redes sociales. @gale

Otro éxito en el que ha participado como compositora es 'Superestrella', de Aitana. ¿Cómo brota esta canción tan pegadiza?

Ahí todo fue diferente. Con Aitana me fascina trabajar. Somos muy amigas, tenemos mucha confianza y es muy ameno trabajar con ella. El tema surgió en una de las últimas sesiones que hicimos para El cuarto azul, que es un álbum muy personal, muy de ella... Tiene una huella muy especial.

Ella entró por la puerta y ella dijo: 'Quiero escribir una canción que se llame Superestrella. Lo tenía claro. Ya tenía ya mucha de la letra. Y cuando yo leo eso esa letra, digo: '¡Es que aquí ya hay melodía!'. Y empiezo con la melodía. Luego el productor empieza a buscar los acordes y se empieza a armar la canción. Fue muy cool, lo disfrutamos un montón.

"Aitana y yo somos amigas, nos tenemos mucha confianza. Es muy ameno trabajar con ella"

Ella decía: 'Quiero los coros así como Superestrella'. Y yo: '¡Vamos!' [Risas]. Fue muy divertido. No nos tomó tanto tiempo. La pasamos muy bien en el estudio.

La cantante y compositora puertorriqueña Gale está grabando su tercer álbum de estudio. Cedida.

O sea, que fue todo rodado...

Me encanta trabajar también con artistas que tengan un concepto tan claro y una dirección que quieren seguir. Como compositora, me gusta trabajar así porque es más sencillo, es más ameno el proceso.

Con Aitana resulta evidente que hay una conexión tremenda, que son amigas. ¿Seguirá colaborando con ella?

Sí, sí, sí, sí, ¡claro que sí! Y eventualmente me encantaría hacer una canción juntas, como artistas.

"En España me siento muy inspirada, me encanta estar aquí"

Va a grabar su tercer disco en nuestro país...

Sí, estoy empezando a trabajar en mi tercer álbum. Ya he empezado a grabar. En España me siento muy inspirada, me encanta estar aquí. Me siento muy conectada conmigo misma en este país: con mi alma, con mi vida, con lo que anhelo y con todo lo que hago aquí y ahora.

Estoy empezando a entrar en el estudio, a escribir canciones para el tercer álbum. Y muy ilusionada.

Nacida en Puerto Rico, Gale es cantante y ha compuesto sencillos para Christina Aguilera, Shakira, Aitana, Ana Mena y otros artistas. Cedida.

¿Cuántas canciones lleva ya guardadas para el nuevo trabajo?

No llevo tantas... Lo que pasa es que hace unos días empecé una dinámica en redes sociales, que consiste en componer una canción por día. A la gente le gustó mucho esa idea, así que quiero hacer que todos ellos sean parte del proceso.

Lo que estoy haciendo ahora es que de una selección de 30 canciones, elegí unas 10. Y pronto subiré un link en mi canal de difusión de Instagram. Allí voy a poner esas 10 canciones a mis fans para que me ayuden a escoger un top 3.

Ya de ahí, incorporaré algunas de estas canciones. Me gusta involucrar a mis seguidores y que sean parte del proceso.

¿Por qué le otorga un papel tan importante sus seguidores?

Siento que siempre han sido una parte importante de mis procesos. Han caminado conmigo y es una manera especial de darles las gracias.

"Estoy volviendo a como empezó todo para mí, a un proceso muy íntimo: guitarra, voz... todo más orgánico"

¿Qué va a tener su nuevo álbum de diferente respecto a los anteriores?

Mis dos primeros álbumes son bastante pop, por así decirlo. Es el pop que a mí me gusta escuchar en inglés, pero en español. Y siento que con esas influencias del rock y de la música de los 90 que a mí me gusta, como de Alanis Morissette o de Olivia Rodrigo…

Ahora, para este álbum, siento que estoy volviendo un poco a como empezó todo para mí, que era un proceso muy íntimo: guitarra, voz, un poquito más orgánico. Me hace ilusión regresar a eso. Después igual cambia todo y te diré otra cosa, pero por ahora es lo que quiero.

Y con tanta actividad de componer, grabar y hacer actuaciones, ¿le queda tiempo libre?

¿Sabes qué estoy pensando ahora con lo que acabo de responder? Que quiero que sea todo muy orgánico. Lo que estoy viviendo es tan emocionante que quiero proyectar eso. Todavía estoy en el proceso de evaluar cuál de los dos caminos quisiera, que son ambos parte de mí.

"Tengo una familia muy especial. Me comprenden, entienden y me apoyan el 100% en este sueño"

Usted ha dicho que esta carrera requiere mucho sacrificio. Pero siempre hay límites... ¿Qué no estaría dispuesta a sacrificar por la música?

Es muy buena esta pregunta, porque nunca lo he pensado. La razón es porque tengo una familia muy especial. Ellos comprenden, entienden y me apoyan el 100% en este sueño que yo siempre he querido.

Cada vez que pasa algo o hay algún evento familiar y no puedo estar ahí, me duele tanto... Pero cuando hablo con ellos, ellos me dan ese apoyo y me dicen: 'No, tranquila, tienes que seguir, continúa'. Es bueno tener ese apoyo porque lo hace un poquito menos difícil.

Gale es autora de 114 canciones y ganadora de un Latin Grammy. Cedida.

Hace poco no pude ir al quinceañero de una de mis sobrinas y eso es durísimo. Hay celebraciones, bodas... y a veces me es difícil estar por el tema de calendarios. Hace poco compré entradas para ver a Bruno Mars. Iba a ir con mi prima, habíamos planeado una cita especial, como un doble date, pero no pude ir.

Las dos somos muy fans de Bruno desde el principio. Lo vimos en Puerto Rico en su primera gira en el Choliseo cuando él estaba empezando. Fuimos a su segunda gira, así que era como una tradición ir juntas. Pero al final tuve que regalar las entradas.

En ese sentido, hay renuncias que son un poco tristes. Realmente no sé en qué consistiría ese límite, porque cuando recibo el apoyo de mi familia me reconforta.

El año pasado comentó usted a EL ESPAÑOL que es admiradora de Guitarricadelafuente, que también ha actuado en la Residencia de Shakira. ¿Coincidieron allí? Desea componer o cantar con él?

Guitarrica me encanta. Me encantaría sentarme a componer con él, a ver cómo es su proceso y ayudarle si necesita, y si quisiera. También me gustaría cantar con él y explorar ese lado un poquito más alternativo e indie mío, que está ahí... Sería bonito.

Fui a ver su cierre de gira de Spanish Leather, que es mi álbum favorito del 2025. Me lo sé de memoria de arriba a abajo... Soy una intensa, no me importa reconocerlo [risas]. Me gustó mucho, fue muy bonito.

Estamos los dos en el mismo sello discográfico, pero todavía no lo conozco, todavía no lo conozco a él.

Hablando de Guitarricadelafuente, ¿ha visto 'La bola negra'?

La voy a ver el lunes. Ayer compré las entradas. Estoy emocionada.

¿Con qué otros artistas le haría ilusión coincidir?

Amaia [Montero] me parece muy especial también, muy cool. Me gustaría trabajar con ella y componer con ella, a ver qué tal. Lo disfrutaría mucho.

Después de una trayectoria que la ha llevado a trabajar con grandes artistas, ¿ha aprendido cosas que le sirvan en su recorrido como cantante?

No sé si lo he aprendido directamente de ellos, pero algo que a mí me interesa seguir cultivando y que hago actualmente es mantener ese balance entre la vida ajetreada, la salud mental y tu familia.

Ahora mismo lo hago, pero mientras se sigue complicando y llenando la agenda, el calendario, que eso me emociona, quiero seguir manteniendo mis terapias y poder seguir hablando con mi familia.

Un poquito de caos sí me gusta y lo disfruto, también es parte de mi personalidad, pero deseo no enredarme ni perderme. Mantenerme también muy centrada en lo que realmente me da paz. Y esas son las cosas sencillas, las cosas pequeñitas y estar conectado con mi familia, no importa la distancia.

Gale, en una sesión de maquillaje. Cedida.

¿Cómo se consigue eso cuando se trabaja tan expuesto, con herramientas tan abiertas como las redes sociales donde cada detalle se somete a juicio?

No sé cómo lo manejarán otros artistas que están en otra multitud. En mi caso, creo que hay bastante claro con uno mismo. Hacer las paces con tu autenticidad y con cómo tú eres. Aceptarte, y aceptar que uno cambia de opinión, que uno está evolucionando y creciendo cada día, y aprendiendo.

Pienso que es positivo verse a uno mismo con cierta compasión. Y no darle tanto peso a todo. Ahora mismo, el feedback es muy positivo. La gente dice cosas muy bonitas y eso me llena de alegría.

Me dolerá cuando alguien diga: '¿Quién es esta loca?'. [Risas] O lo que sea que digan. Quizás me reiré. Y ojalá que lo pueda ver con humor y saber que eso no me define.

De momento, lo importante es centrarme en aquello que es real y auténtico para mí. Eso es lo que realmente me hace feliz.

¿Cómo se ve dentro de cinco años?

Me veo bien. Yo no tengo buena noción del tiempo, pero me puedo visualizar, okay. No sé si en 5 años o antes, pero me gustaría hacer una gira propia, en teatros, poder conectar con mi público, poder seguir haciendo música que sea real y honesta para mí, para lo que siento, para lo que quiero comunicar y cantar y expresar.

Me veo siendo feliz y disfrutando de esta carrera.... ¡Y sin agobiarme tanto! Es lo estoy manifestando ahora. Quiero que mi carrera sea sostenible, quiero tener una comunidad… Quiero mantenerme ahí, fiel a mí.

Por último, ¿si se encontrara con usted misma de niña, qué le diría a esa pequeña que con siete años ya empezó a componer?

¡Ay, le diría 'te quiero tanto'! Le diría: 'Vamos, continúa'. Le diría: 'Lo estás logrando. Es un proceso. Estoy caminando contigo. Siempre te he cuidado y lo seguiré haciendo. Y gracias por ser soñadora, lo sigues siendo. ¡Y continúa, no te rindas! Eso es lo que le diría. ¡Me vas a hacer llorar!