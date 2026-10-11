Cindy Crawford y Rande Gerber reaparecen juntos en público 20 días después de la muerte de su hijo Presley: serios y de la mano

Cindy Crawford (60 años) y Rande Gerber (64) han vuelto a dejarse ver en público. No ha habido declaraciones ni gestos para las cámaras. Solo un paseo junto al mar, en las costas de Malibú, con sus manos entrelazadas.

Es la primera aparición pública conjunta de la pareja desde la muerte de su hijo, Presley Gerber, el pasado 20 de septiembre, a los 27 años.

Las fotografías, difundidas por Page Six y TMZ el pasado 10 de octubre, 20 días después del fallecimiento, muestran a la pareja caminando por la arena de Zuma Beach, en la costa de Los Ángeles.

Cindy Crawford vestía una camiseta blanca de manga larga, mallas negras y zapatillas deportivas. Rande Gerber, por su parte, también optó por una camiseta blanca, pantalones cortos oscuros y calzado deportivo.

Ambos llevaban gorras de béisbol y gafas de sol, con una indumentaria sencilla y alejada de la sofisticación que suele acompañarlos en sus apariciones públicas. Crawford llevaba, además, el teléfono móvil en la mano.

Durante el paseo, los dos avanzaron juntos cerca del mar, cogidos de la mano, con el rostro serio y manteniendo una cercanía constante. No se trataba de una aparición en un acto social ni de un compromiso profesional, sino de una salida privada al aire libre.

Cindy Crawford y Rande Gerber. GTRES

Zuma Beach, una extensa playa de arena situada en la zona de Malibú, es conocida por su litoral abierto al Pacífico y por ser uno de los enclaves costeros más frecuentados del área de Los Ángeles.

La playa no se encuentra muy lejos de la residencia principal de Cindy Crawford y Rande Gerber, en el exclusivo enclave costero de Encinal Bluffs / Broad Beach). El hogar del matrimonio se encuentra a una distancia aproximada de entre 3 y 4 kilómetros (unas 2 millas) del lugar donde han sido inmortalizados.

La salida de la pareja, pues, ha tenido lugar en un emplazamiento muy próximo a su domicilio, a tan solo 5 minutos de trayecto en coche o unos 30 a pie.

Sin declaraciones ni explicaciones, las imágenes documentan su regreso a la vida pública tras varias semanas alejados de las cámaras.

George and Amal Clooney are mourning the loss of their close family friend, Presley Gerber. 💔 George opens up about Cindy Crawford and Rande Gerber son's death, calling it "the worst thing that could ever happen to a family” when speaking with ET at the 2026 Albies, hosted by the Clooney Foundation for Justice. — Entertainment Tonight (@etnow) October 9, 2026

George Clooney rompe su silencio

Antes de esta aparición, George Clooney (65), amigo íntimo de Rande Gerber desde hace años, se había referido públicamente a la muerte del joven. El actor habló durante la ceremonia de los premios Albies, celebrada el pasado viernes por la noche, y describió la tragedia como una pérdida que ha golpeado profundamente a las dos familias.

"Sinceramente, es uno de los sucesos más devastadores que le han ocurrido a nuestra familia», declaró a Entertainment Tonight. Después aludió a la situación de los padres de Presley: «Y su familia está... como se pueden imaginar».

Clooney y su esposa, Amal Clooney (48), han acompañado a los Gerber desde los primeros días. Según informó TMZ, ambos fueron fotografiados el 22 de septiembre en la vivienda de Kaia, en Los Ángeles, dos días después de la muerte de Presley.

La relación entre el actor y la familia va más allá de la amistad entre adultos. Según el Daily Mail, Clooney había mantenido durante años largas conversaciones con Presley y le había enviado recientemente mensajes de ánimo. Una fuente citada por el diario británico aseguró que el intérprete haría cuanto estuviera en su mano para ayudar a la familia de su amigo.

Una muerte aún sin explicación oficial

Presley Gerber, de 27 años, murió en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. La policía acudió al lugar tras recibir un aviso por una posible sobredosis. Por el momento, no se han comunicado indicios de criminalidad y la causa oficial de la muerte continúa sin hacerse pública.

Las circunstancias han suscitado preguntas sobre la atención que recibía el joven en el centro. Según varios medios estadounidenses, los familiares del joven están descontentos con los tratamientos médicos que se le habrían administrado, entre ellos la prescripción de ketamina. Estas afirmaciones no constituyen una conclusión oficial sobre las causas del fallecimiento ni sobre una eventual responsabilidad del centro.

Tras conocerse la noticia, amigos y exparejas de Presley compartieron mensajes de despedida. Sus padres y su hermana, Kaia Gerber, en cambio, han optado por no pronunciarse públicamente.

La salida de Crawford y Gerber en Malibú no altera ese silencio: apenas ofrece una imagen de ambos juntos, lejos de los actos sociales y de las obligaciones públicas que durante décadas han acompañado sus carreras.

Para Crawford, además, la pérdida de su hijo llega después de otro episodio familiar doloroso: la muerte de su hermano, que falleció a causa de una enfermedad grave. Un antecedente que añade contexto a su historia personal, aunque nada permite medir desde fuera el alcance de un duelo que la familia ha pedido vivir en privado.

Por ahora, la primera aparición de Cindy Crawford y Rande Gerber deja una imagen que refleja cómo están viviendo el duelo la familia: desde el dolor y la contención.