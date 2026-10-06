La intrahistoria de Lili Melgar, la niñera boliviana de los hijos de Shakira a la que Piqué despidió: sus fotos en Madrid

Shakira (49 años) está arrasando en su residencia en Madrid, que esta semana enfila su ecuador con los cuatro -si incluimos el que acaba de anunciar para el próximo lunes, 12 de octubre- últimos conciertos que le quedan agendados en el Macondo Park, el estadio que ha creado.

La de Barranquilla despliega todo su potencial ante las 55.000 personas que, en cada recital, se congregan en el recinto, situado en el barrio de Villaverde. Prueba de la increíble acogida de su residencia es que ha ampliado el cartel y se despedirá de Madrid el Día de la Hispanidad.

Entre grandes sorpresas sobre el escenario, confesiones inesperadas a pie de pista y la asistencia de muchos vips nacionales e internacionales, la intérprete de Las de la intuición ha contado, entre el público, con testigos de excepción de su tour, como sus dos hijos, Milan (13) y Sasha (11).

Lili Melgar junto a Shakira. Redes Sociales

Los hijos de la colombiana y Gerard Piqué (29) han asistido al concierto de su madre en, al menos, dos ocasiones. Huelga recordar que ambos son fervientes seguidores de su madre y han llegado a participar en el videoclip de su canción Acróstico.

Los menores, además de pasar tiempo con su padre en estos días en suelo español -residen con su madre en Miami, Estados Unidos-, se han dejado ver paseando por la Gran Vía de Madrid. Existe un vídeo en TikTok que así lo corrobora.

En el material audiovisual se aprecia no sólo el estirón físico que ha dado Milan; han llamado la atención de propios y extraños las mechas que luce el joven. Los hermanos Piqué Mebarak no están acompañados por su progenitora, pero no están solos: lo cuida alguien especial.

Los atiende Lili Melgar, la niñera boliviana que estuvo a su cuidado, inicialmente, durante la estancia de los menores en Barcelona, cuando Shakira y Gerard residían en España. En la actualidad, tras un breve impasse, Lili sigue ejerciendo de babysitter de los jóvenes.

Cuentan las crónicas que Melgar tuvo un papel clave en la separación de Shakira y Piqué. Su historia bien merece ser contada. En efecto, en la trastienda de aquella ruptura que sacudió los cimientos del papel couché existe una figura silenciosa y absolutamente determinante: Liliana.

La cantante junto a su ayudante, Melgar. Redes Sociales

El relato de Lili se comienza a escribir años atrás, cuando la cantante y el exfutbolista compartían residencia en la urbanización de Esplugues de Llobregat.

Lili fue contratada inicialmente como la niñera principal de Milan y Sasha cuando la pareja aún consolidaba su hogar en la Ciudad Condal. Ahí se fraguó el vínculo más potente entre la de Bolivia y los jóvenes. Lili fue, y sigue siendo, una segunda madre para Milan y Sasha.

Durante años, Melgar se convirtió en la sombra de los pequeños, encargándose de su cuidado diario, su rutina escolar y el bienestar doméstico.

Sin embargo, su estrecha convivencia con el entorno familiar la convirtió en testigo involuntario del distanciamiento entre Shakira y Gerard.

Fue Lili, de acuerdo a los contado en prensa, quien comenzó a notar ausencias injustificadas, movimientos anómalos en el hogar y detalles cotidianos que no encajaban durante los periodos en los que la colombiana se encontraba de viaje por compromisos de gira o grabaciones.

Un día Melgar se confesó con Shakira; la hizo partícipe de todo lo que creía saber o intuir. Al descubrir que Lili había informado a la intérprete de lo que sucedía, Gerard Piqué tomó la determinación de despedirla de manera fulminante.

El exfutbolista no solo la apartó de su puesto de trabajo de forma unilateral, sino que se negó rotundamente a abonarle la indemnización correspondiente por los años de servicio prestados, acusándola de haber vulnerado la privacidad del hogar.

La respuesta de Shakira tras tomar el control de su vida personal no se hizo esperar. Enterada de las condiciones irregulares en las que Piqué había prescindido de los servicios de la cuidadora, la cantante asumió personalmente el pago íntegro de la indemnización que se le adeudaba.

Pero su gesto fue mucho más allá de lo puramente económico: la artista volvió a contratar a Lili Melgar con un sustancial incremento salarial y la ascendió a la categoría de responsable máxima de la logística y el cuidado de los niños.

El reconocimiento público a la lealtad de la niñera alcanzó su cénit en septiembre de 2023 con el lanzamiento del sencillo El Jefe, una colaboración de la colombiana con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida.

En el tramo final de la canción, dedicada a la explotación laboral y los abusos de poder en el entorno de trabajo, la artista mira fijamente a la cámara y pronuncia una frase que dio la vuelta al mundo: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

Apareciendo en persona en el propio videoclip, la niñera boliviana se convirtió instantáneamente en una figura pública aclamada en las redes sociales. Se convirtió en un fenómeno y, sobre todo, en un emblema, y un ejemplo de lucha y reivindicación.

La hija de Lili, Dariana Melgar, a través de sus redes sociales, ha querido mostrar lo orgullosa que está de su madre: "A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Para ti esta canción, mamá. Te amamos, madrecita de nuestras vidas, mujer valiente, hermosa y humilde".

Según trascendió en diversos portales del sector musical, Shakira le habría otorgado a Melgar un importante porcentaje de las regalías generadas por las visualizaciones del vídeo, además de un estipendio económico extraordinario por haber participado en el proyecto audiovisual.

Tras la convulsa mudanza de la cantante y sus dos hijos a Miami para iniciar una nueva etapa vital lejos del foco mediático catalán, Lili Melgar armó sus maletas y se desplazó con ellos como pieza fundamental del nuevo engranaje familiar.

Y ese rol sigue ostentándolo a día de hoy, a la luz del vídeo que ha circulado por TikTok. En las calles de la capital española, Lili ha sido fotografiada acompañando a los jóvenes en un tranquilo paseo, siempre en un segundo plano pero velando de forma férrea por su seguridad.

Para Shakira, contar con Lili Melgar en suelo madrileño representa la máxima tranquilidad: la certeza de que sus vástagos -su tesoro más preciado- quedan al cuidado de alguien que demostró lealtad cuando todo su entorno se desmoronaba.