Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, sufrió un paro cardíaco a causa de una posible sobredosis

Este lunes, 21 de septiembre, han salido a la luz los escalofriantes detalles sobre los últimos minutos de vida de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford (60 años), cuya repentina muerte a los 27 años ha sumido en el luto a la industria de la moda mundial.

El joven, hijo también del empresario Rande Gerber, ha perecido este pasado domingo tras sufrir un paro cardíaco en las instalaciones de un centro de rehabilitación de lujo ubicado en la localidad californiana de Santa Mónica.

Así lo informa en exclusiva TMZ. La posible causa de la muerte -a falta de los resultados de la autopsia- está siendo investigada por las autoridades policiales como consecuencia de una aparente sobredosis de sustancias.

La familia al completo: Cindy, su marido, Rande, y sus dos hijos. Redes Sociales

De acuerdo con las grabaciones de los servicios de emergencias obtenidas por medios estadounidenses, la primera alerta se registró exactamente a las 9:35 de la mañana del domingo, 20 de septiembre.

La llamada solicitaba asistencia médica urgente para atender a un paciente en parada cardiorrespiratoria en el recinto sanitario.

Simultáneamente, una segunda llamada a la central de emergencias notificaba una posible sobredosis en la misma ubicación.

Los agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica fueron los primeros en personarse en el lugar de los hechos.

Al acceder a la estancia, los efectivos encontraron a Presley completamente inconsciente y procedieron de inmediato a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar revertir el cuadro crítico.

Sin embargo, todos los esfuerzos por salvar su vida resultaron inútiles: el joven fue declarado oficialmente muerto a las 9:45 de la mañana, apenas diez minutos después de la llamada de auxilio inicial.

Presley Gerber. Gtres

Fuentes policiales han confirmado que la investigación principal se centra en una sobredosis accidental de drogas, descartándose de forma categórica la existencia de indicios de criminalidad o la participación de terceras personas en el trágico desenlace.

Según han detallado fuentes con conocimiento directo del caso, Presley residía dentro de la institución en una villa independiente compartida con otros internos que seguían tratamiento.

Tras el fatal incidente, los responsables de la investigación informaron de manera directa a la familia Gerber de que los indicios preliminares apuntaban a un consumo letal de sustancias.

La autopsia

A pesar de las evidencias recabadas en el lugar de los hechos, la causa oficial del deceso se mantiene formalmente en reserva.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha confirmado que la autopsia del cuerpo de Presley Gerber ya se ha completado en su totalidad, si bien las autoridades médicas aún no han emitido un dictamen definitivo.

El organismo forense no ha vinculado de manera oficial la muerte con una sustancia específica, a la espera de recibir los resultados finales de los exámenes toxicológicos de laboratorio, un procedimiento que suele demorarse varias semanas.

El trágico desenlace de Presley Gerber se produce solo unos meses después de que el propio joven decidiera hacer pública su dura batalla personal contra las adicciones y sus problemas de salud mental.

Presley y Kaia Gerber en una acto público. Gtres

El pasado mes de marzo, el modelo reveló haberse sometido a un tratamiento alternativo en México mediante el uso de una "dosis masiva de ibogaína".

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo de origen natural utilizado en terapias de desintoxicación severas, y el tratamiento se llevó a cabo con la firme intención de reconfigurar sus hábitos y reencontrarse consigo mismo.

En aquel momento, Gerber confesó públicamente el profundo temor que le generaba someterse a dicha terapia, aunque expresó su ferviente deseo de que fuera "la última vez" que tuviera que recurrir a medidas extremas.

Ante la avalancha de informaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento, el portavoz oficial de Cindy Crawford, Rande Gerber y de su hermana menor, Kaia Gerber, ha reiterado el deseo de la saga de vivir el duelo en la más estricta intimidad.