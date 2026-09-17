Hallan muerto a los 44 años al banquero Nicholas Brandram, primo segundo del rey Felipe VI, en su casa de Londres

Nicholas Brandram, banquero de 44 años y primo segundo del rey Felipe VI (58 años), ha sido hallado sin vida en su residencia de Londres, en circunstancias que la policía califica de "inesperadas". Por el momento, se descartan indicios de criminalidad.

El deceso del financiero se produce después de su reciente arresto en relación con uno de los sucesos no resueltos más sonados del Reino Unido en la última década.

El nombre de Brandram ocupaba las portadas de los tabloides británicos desde el pasado 15 de junio, fecha en la que fue arrestado como sospechoso de un delito de lesiones graves intencionadas.

Las pesquisas lo vinculaban directamente con el caso del Putney Pusher, un incidente acontecido en mayo de 2017 en el puente de Putney, sobre el río Támesis, en el oeste de Londres.

Nicholas Brandram, the 44-year-old banker who had been arrested in connection with the long-running Putney Pusher investigation, has been found dead at his home in Chiswick. Police and paramedics attended the West London property on Tuesday evening after he was found unresponsive. The Metropolitan Police said his death is being treated as unexpected but is not believed to be suspicious. A file will be prepared for the coroner. Brandram had been arrested on suspicion of attempted grievous bodily harm over the 2017 Putney Bridge incident in which a jogger shoved a 33-year-old woman into the path of a bus. No charges were brought against him and he had been released under investigation. Police had not established publicly that he was the man seen in the CCTV footage. The Putney case remains unsolved. #PutneyPusher #London — BPI News (@BPINewsOrg) September 16, 2026

En aquel momento, una cámara de seguridad captó a un corredor empujando deliberadamente a un peatón hacia la calzada justo cuando transitaba un autobús urbano de dos pisos, cuyo conductor logró dar un volantazo de emergencia para evitar un atropello mortal.

Aunque la investigación policial inicial se cerró en 2018 sin procesamientos, el caso se reabrió nueve años después tras la aparición de nuevos indicios que condujeron a la detención de Brandram.

Durante el periodo de custodia policial el pasado verano, el banquero volvió a ser arrestado bajo la sospecha de posesión de sustancias estupefacientes.

Tras prestar declaración, permaneció en libertad provisional bajo investigación formal hasta el momento de su fallecimiento, sin que la Fiscalía británica hubiera llegado a formalizar una acusación firme en los tribunales.

No se trataba del primer encontronazo de Brandram con el estamento judicial británico.

En 2013, el financiero fue condenado por conducción temeraria y omisión del deber de socorro tras golpear a un ciclista con su motocicleta Harley-Davidson en Hyde Park Corner y darse a la fuga.

En aquella ocasión, alegó ante el magistrado no haberse percatado del impacto, siendo sancionado con una multa e indemnización superior a las 300 libras.

A pesar de haber mantenido una existencia discreta en el ámbito financiero londinense, Nicholas Brandram pertenecía a la dinastía de Grecia.

Era hijo de Paul Brandram -fallecido en 2020-, el único descendiente fruto del matrimonio entre la princesa Catalina de Grecia y el comandante británico Richard Campbell Brandram.

Nicholas Brandam. Redes Sociales

Al ser la princesa Catalina hermana del rey Pablo I de Grecia, su hijo Paul era primo hermano directo de la reina emérita Sofía (87), el rey Constantino II y la princesa Irene.

La relación entre ambas ramas familiares se ha mantenido estrecha con el paso de las décadas.

En 2017, la propia reina Sofía ejerció de madrina en el enlace de Sophie Brandram, hermana de Nicholas, en una ceremonia celebrada en el condado de Warwickshire a la que acudieron los reyes Constantino y Ana María de Grecia.

El legado de Catalina de Grecia

La abuela de Nicholas, la princesa Catalina de Grecia, ostentó una posición singular en la genealogía europea al ser hija y hermana de reyes, además de bisnieta de la reina Victoria de Inglaterra y prima hermana del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Tras padecer los reiterados exilios de la Familia Real helena durante la primera mitad del siglo XX, Catalina ejerció como enfermera en Ciudad del Cabo durante la Segunda Guerra Mundial antes de contraer matrimonio en 1947 con el oficial británico Richard Brandram.

Establecida en Gran Bretaña hasta su muerte en 2007 a los 94 años —siendo enterrada en el cementerio real de Tatoi—, la Princesa inculcó a su descendencia un estilo de vida ajeno al foco público.