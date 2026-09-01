Tiphaine, la hija de Brigitte Macron, de tal palo tal astilla: se enamora con 42 años de un joven de 22 llamado Antoine

Un nuevo capítulo sentimental sacude los cimientos de la crónica social en Francia. Tiphaine (42 años), la hija menor de Brigitte Macron (73), se ha convertido en la gran protagonista tras confirmar su relación sentimental con Antoine Lecomte, un joven deportista y estudiante de 22 años.

El anuncio formal de la pareja ha tenido lugar a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, donde han compartido diversas instantáneas de una reciente escapada romántica a Países Bajos, bajo un escueto pero explícito texto: "48 horas en Ámsterdam con la señora".

La noticia ha caído como una auténtica bomba mediática en el país galo. La diferencia de dos décadas de edad que separa a la pareja -ella cuenta con 42 años y él con 22- ha desatado una intensa marejada de reacciones.

Esta historia de amor ha generado todo un escándalo en la prensa local que evoca, de forma inevitable, los orígenes de la historia de amor entre la propia Brigitte Macron y el actual presidente de la República, Emmanuel Macron (47).

El romance entre Tiphaine Auzière y Antoine Lecomte ha llevado a la opinión pública francesa a establecer una comparación inmediata con el matrimonio que habita en el Palacio del Elíseo. Se podría decir en el caso de Tiphaine que ha seguido el ejemplo de su madre: de tal palo, tal astilla.

Brigitte Macron y Emmanuel Macron mantienen una diferencia de edad de casi 25 años, una circunstancia que ya en su día supuso un terremoto sociológico e institucional en la política francesa.

Tres décadas después de que su madre desafiara los convencionalismos sociales de la época, Tiphaine parece seguir fielmente la estela materna al consolidar una relación donde la mujer asume la madurez biológica y profesional frente a un compañero más joven.

Pese a que los medios franceses subrayan que se trata de dos historias surgidas en contextos cronológicos y vitales muy distintos -dado que Macron era un adolescente cuando conoció a su entonces profesora de literatura-, el paralelismo ha resultado inevitable para la sociedad gala.

Tiphaine Auzière, de 42 años, es la menor de los tres hijos nacidos del matrimonio primigenio que la primera dama mantuvo con el ya difunto banquero André-Louis Auzière.

Abogada de profesión y penalista en ejercicio, Tiphaine ha experimentado una notable progresión pública en los últimos años, transitando desde la discreción inicial hasta convertirse en una voz habitual en los medios de comunicación franceses.

De hecho, Auzière no ha dudado en intervenir para defender la figura institucional de su madre ante los ataques vertidos por la oposición.

En el ámbito profesional, la letrada ha explorado su faceta creativa. En 2024 debutó con éxito en el mercado editorial con la publicación de su primera novela, Assises, una obra ambientada precisamente en el complejo universo judicial que maneja a diario en los tribunales.

Antonie en una imagen de su Instagram. Redes Sociales

En el terreno estrictamente personal, Tiphaine estuvo vinculada durante más de una década al gastroenterólogo Antoine Choteau, padre de sus dos hijos.

Sin embargo, tras la disolución de aquella etapa familiar, la jurista ha rehecho su vida junto a un perfil radicalmente opuesto al de su anterior pareja.

Quién es Antoine Lecomte

Antoine Lecomte compagina actualmente sus estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con la alta competición deportiva en la modalidad de kitesurf.

En su expediente deportivo destaca la consecución de una medalla de bronce en un campeonato internacional celebrado en las costas de Vietnam en 2025, además de figurar como fundador de una línea empresarial vinculada a la comercialización de material para deportes náuticos.

El joven reside habitualmente en Le Touquet, la emblemática localidad costera del norte de Francia situada en la reputada Costa de Ópalo. Huelga recordar que Le Touquet constituye también el refugio histórico de Brigitte Macron.

La primera dama y el presidente de la República poseen en esta pequeña villa costera su segunda residencia más preciada, donde la familia suele concentrarse durante los periodos estivales y los fines de semana.

Fue precisamente en las playas de este enclave norteño donde Lecomte y Auzière coincidieron e iniciaron una aproximación que ha culminado en la confirmada relación sentimental.

Por el momento, ni Tiphaine Auzière ni Antoine Lecomte han querido ofrecer mayores detalles sobre las proyecciones futuras de su noviazgo, limitándose a naturalizar su convivencia a través de las redes sociales.