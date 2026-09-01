Preocupación por Lionel Richie: ingresado en la UCI a sus 77 años tras una indisposición en pleno concierto en Misuri

El legendario cantante y compositor estadounidense Lionel Richie (77 años) ha encendido las alarmas sobre su estado de salud tras ingresar de forma voluntaria en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de San Luis (Misuri).

La hospitalización del galardonado artista se produjo a última hora del pasado sábado, 29 de agosto, tras concluir una actuación en la que mostró síntomas evidentes de indisposición física, según ha avanzado el portal de información del espectáculo TMZ.

De acuerdo con fuentes cercanas al músico citadas por el medio estadounidense, el ingreso se realizó de manera preventiva tras la preocupación generada durante su actuación.

Lionel Richie. Gtres

A pesar de permanecer bajo observación intensiva para la realización de diversas pruebas médicas, el entorno del intérprete confía en que pueda recibir el alta hospitalaria a lo largo de este martes, 1 de septiembre.

El incidente sanitario se desencadenó en la recta final de su concierto celebrado en la emblemática sala The Muny de San Luis.

Durante la interpretación de uno de sus temas más emblemáticos, All Night Long, Richie comenzó a mostrar dificultades manifiestas para sostenerse en pie, lo que le obligó a interrumpir su dinámica habitual sobre las tablas.

Tal y como atestiguan diversos vídeos difundidos por los asistentes a través de redes sociales, el cantante tuvo que solicitar con urgencia la asistencia de su equipo técnico para que le facilitaran una silla en medio de la actuación.

Los servicios médicos que evalúan su situación barajan como causa principal un episodio de deshidratación ligera combinado con el esfuerzo físico de la gira, si bien han optado por mantener un seguimiento exhaustivo antes de autorizar su salida del centro sanitario.

El ingreso hospitalario del ganador de cuatro premios Grammy no constituye un hecho aislado en el marco de su actual tour, Sing A Song All Night Long.

Lionel Richie junto a la reina Camila, en una imagen de archivo. Gtres

A finales del pasado mes de junio, durante la parada inicial de la gira en el estado de Minnesota, el exmiembro de Commodore se vio obligado a dar por finalizado su espectáculo antes de lo previsto tras sufrir una indisposición similar.

En aquella ocasión, Richie interrumpió la actuación para confesar al público que se sentía fuertemente mareado, necesitando sentarse sobre el escenario para recobrar la estabilidad.

Tras la evaluación médica posterior, el equipo del cantante anunció la suspensión temporal de las fechas consecutivas programadas en las ciudades de Chicago e Illinois y Columbus (Ohio), argumentando que los profesionales sanitarios le habían prescrito "reposo absoluto".

Silencio en redes

Lionel Richie. Gtres

Por el momento, ni la representación oficial del jurado del célebre concurso de talentos American Idol ni el propio músico han emitido comunicados adicionales tras el ingreso del sábado.

La última actividad del cantante en sus perfiles públicos se remonta al pasado jueves, fecha en la que dedicó una publicación de homenaje a la fallecida leyenda del country Dolly Parton.

La falta de actualizaciones en las últimas 48 horas ha provocado una oleada de preocupación entre su masa de seguidores a nivel internacional.

Las cuentas oficiales del intérprete de baladas históricas como Hello o Endless Love se han llenado de cientos de mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación, a la espera de que el centro hospitalario de San Luis emita la correspondiente alta médica.