París despide a Mathilde Favier y a Nicolas Altmayer en dos funerales por separado 14 días después de su accidente mortal

El mundo de la moda y la industria cinematográfica afrontan este lunes, 31 de agosto, una jornada de profundo dolor, 14 días después del accidente de tráfico que acabó con la vida de Mathilde Favier, responsable de relaciones públicas de Dior, y de su pareja, Nicolas Altmayer.

Hoy, París despide, por separado, a Favier, de 57 años, y a su razón de amor, el reconocido productor de cine, de 61. Sus seres queridos van a celebrar los correspondientes funerales para rendirles un último homenaje.

Conviene recordar que el fatídico suceso tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto, en torno a las 16:00 horas, en la carretera departamental 938, a la altura de la localidad de Airvault, cerca de Thouars y al noroeste de Poitiers.

Mathilde Favier y su marido, Nicolas Altmayer. Redes Sociales

El vehículo en el que viajaba la pareja colisionó frontalmente contra un camión de gran tonelaje mientras disfrutaban de unos días de descanso en el campo, provocando la muerte instantánea de ambos ocupantes.

La confirmación oficial de los funerales se ha estructurado a través de dos esquelas independientes publicadas en las páginas del diario galo Le Figaro.

La familia de Mathilde Favier -encabezada por sus hijos, Héloïse y Carlo Agostinelli, su madre, Bruno Favier, y sus hermanas Victoire de Castellane y Pauline Hénin- ha convocado un funeral público que se celebra este lunes a las 14:30 horas en la histórica iglesia de Saint-Sulpice.

En el texto, los allegados de la ejecutiva han expresado, asimismo, su sincero pésame al entorno del productor.

Por su parte, los familiares de Nicolas Altmayer -sus hijos Candice, Roxane, Félix y Alice, junto a su madre Nadine Leignel-Altmayer y sus hermanos Éric, Emmanuel y Florence- han optado por despedir al cineasta en la más estricta intimidad familiar a lo largo del mismo lunes.

El malogrado matrimonio. Gtres

La decisión de organizar honras fúnebres independientes ha abierto un intenso debate entre los lectores del medio francés, suscitando interrogantes sobre si la pareja compartirá sepultura o si la medida responde a aspectos de fe o decisiones de índole familiar.

Versiones contradictorias

Paralelamente a las ceremonias de despedida, las autoridades judiciales y policiales mantienen abierta la instrucción para esclarecer la mecánica exacta de la colisión.

Las primeras diligencias sobre el terreno indicaban provisionalmente que el vehículo pesado, perteneciente a una compañía de transportes radicada en Lituania, realizó un viraje brusco e invadió el carril contrario rebasando la línea continua.

Sin embargo, en el transcurso de los interrogatorios de esta semana, el conductor del camión ha ofrecido una reconstrucción divergente.

Según su testimonio, fue el utilitario modelo Mini Cooper conducido por Altmayer el que perdió la trayectoria, cruzando la demarcación continua e interponiéndose en su rumbo.

Los atestados policiales iniciales confirman que el transportista dio negativo en los controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes, y que no rebasaba los límites de velocidad permitidos en ese tramo de la vía.

La Fiscalía prosigue con los peritajes técnicos para determinar las responsabilidades penales del siniestro.