Marius Borg, como un nieto más, porta junto a Haakon VIII el féretro de Harald de Noruega hasta la capilla ardiente

El féretro del rey Harald con sus restos mortales ha sido trasladado del Salón Rojo del Palacio -donde ha permanecido desde que abandonó el hospital- a la Capilla del Palacio a las 4 de la tarde de este lunes, 31 de agosto.

Es lo que se conoce en Noruega como ceremonia del féretro y marca el inicio de la apertura de la capilla ardiente para que el público pueda despedirse de su soberano.

Ha sido un acto regio y solemne que ha reunido, como no podía ser de otra forma, a toda la Familia Real, incluida la recién nombrada reina Mette-Marit (53).

Para la esposa de Haakon (53) este ha sido su primer acto institucional como monarca, ya que tras su trasplante de pulmón su agenda se está reajustando a su nueva realidad.

El féretro de Harald ha sido llevado en procesión por los hijos y los nietos de Harald a través del Salón Amarillo, el Salón de los Espejos, el Comedor Diario, el Pequeño Salón de Banquetes y el Gran Salón de Banquetes.

Ha llamado poderosamente la atención que Marius Borg (29), primogénito de la nueva soberana consorte y condenado por dos delitos de violación y agresión, haya ejercido como un nieto más de Harald portando su féretro.

El joven, en arresto domiciliario hasta el próximo 7 de septiembre, ha recibido permiso de Instituciones Penitenciarias para asistir a los actos por la muerte del Rey.

"Es completamente natural que Marius esté con su familia en relación con el funeral", han asegurado los abogados de Borg a la prensa noruega.

La decisión de incluir a Marius entre los portadores del ataúd ha sido interpretada como un gesto de enorme significado simbólico. Pese a las graves polémicas judiciales que han sacudido a la Familia Real noruega, el rey Harald siempre consideró al joven como parte integrante de su círculo más íntimo.

De hecho, la Casa Real no ha querido borrarlo del legado afectivo del monarca y ha compartido en sus homenajes fotografías antiguas donde aparece junto al Rey, reafirmando que, pese a todo, sigue siendo de la familia.

La comitiva ha estado encabezada por Haakon y la princesa Ingrid (24). Les seguían por el lado derecho Sverre Magnus (20), Maud Angélica (23) y Marius Borg; y por el lado izquierdo, Marta Luisa (54) y sus hijas, Leah (21) y Emma (17).

Ya por detrás del féretro, avanzaban con paso lento y cogidas de la mano las reinas Sonia (89) y Mette-Marit, vestidas de negro riguroso, acompañando el último trayecto del Rey dentro de las estancias palaciegas que lo vieron reinar durante más de tres décadas.

Los empleados de la Corte Real también se han unido al cortejo. La ceremonia del féretro es también la despedida de los trabajadores a un jefe y rey que los gobernó durante muchos años.

Después se ha celebrado un servicio conmemorativo que ha sido la primera vez en la historia que se ha filamdo y se ha mostrado al público.

El féretro permanecerá en la capilla del palacio hasta el funeral el próximo 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. La capilla estará abierta al público desde el martes 1 de septiembre a las 14 horas hasta el día anterior al funeral a las 18 horas.

El difunto Rey será sepultado en el Mausoleo Real bajo la iglesia del castillo de Akershus.